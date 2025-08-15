નાગાલેન્ડના રાજ્યપાલ એલ. ગણેશનનું 80 વર્ષની વયે નિધન

નાગાલેન્ડના રાજ્યપાલ એલ. ગણેશનનું આજે 80 વર્ષની વયે અવસાન થયું છે. 8 ઓગસ્ટના રોજ ચેન્નાઈ સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાને પડી જવાથી તેમને માથામાં ગંભીર ઈજા થઈ હતી અને તેઓ ચેન્નાઈની એપોલો હોસ્પિટલમાં સઘન સંભાળમાં હતા, જ્યાં આજે તેમનું અવસાન થયું.
ઉલ્લેખનીય છે કે એલ.ગણેશનનું પૂરું નામ લા ગણેશન ઐયર છે, જેનો જન્મ 16 ફેબ્રુઆરી 1945ના રોજ થયો હતો. ગણેશને 20 ફેબ્રુઆરી 2023ના રોજ નાગાલેન્ડના 19મા રાજ્યપાલ તરીકે કાર્યભાર સંભાળ્યો હતો. આ પહેલા, ગણેશન 27 ઓગસ્ટ 2021 થી 19 ફેબ્રુઆરી 2023 સુધી મણિપુરના 17મા રાજ્યપાલ અને 28 જુલાઈ 2022 થી 17 નવેમ્બર 2022 સુધી પશ્ચિમ બંગાળના રાજ્યપાલ (વધારાનો હવાલો) તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે.
એલ. ગણેશન કોણ હતા?
એલ. ગણેશન મધ્યપ્રદેશથી રાજ્યસભાના સાંસદ પણ રહી ચૂક્યા છે. ગણેશન ભારતીય જનતા પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા અને રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના અનુભવી નેતા હતા. તેમનો જન્મ 16 ફેબ્રુઆરી 1945ના રોજ તમિલનાડુના ઇલાકુમિરકાવન અને અલામેલુમાં એક તમિલ બ્રાહ્મણ પરિવારમાં થયો હતો. તમને જણાવી દઈએ કે તેમના પિતાનું તેમની યુવાનીમાં અવસાન થયું હતું. આ પછી, ગણેશન તેમના ભાઈ સાથે રહેવા લાગ્યા અને તેમની સાથે અભ્યાસ ચાલુ રાખ્યો. આ પછી, ગણેશન રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘમાં જોડાયા અને લગ્ન કર્યા વિના નોકરી છોડી દીધી અને પછી પૂર્ણ-સમય સંઘ કાર્યકર તરીકે જાહેર જીવનમાં પાછા ફર્યા.
તેમનું મૃત્યુ કેવી રીતે થયું?
હકીકતમાં, શુક્રવારે ચેન્નાઈના ટી નગરમાં તેમના નિવાસસ્થાને પડી જવાથી એલ. ગણેશનને માથામાં ઈજા થઈ હતી. અહેવાલ મુજબ, એલ. ગણેશન અચાનક ઘરે પડી ગયા અને તેમને બેભાન અવસ્થામાં ઇમરજન્સી વિભાગમાં લઈ જવામાં આવ્યા, જ્યાં ડોકટરોને આંતરિક ઈજાની શંકા હતી. આ પછી, તેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. એલ. ગણેશન લાંબા સમયથી ડોકટરોની દેખરેખ હેઠળ હતા. તમને જણાવી દઈએ કે તાજેતરમાં જ નાગાલેન્ડના મુખ્યમંત્રી નેફ્યુ રિયોએ પણ રાજ્યના લોકો વતી એલ. ગણેશનના ઝડપી સ્વસ્થ થવાની શુભેચ્છા પાઠવી હતી.