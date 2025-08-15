પુતિને ભારતને સ્વતંત્રતા દિવસની શુભેચ્છા પાઠવી, કહ્યું- આજે વિશ્વમાં ભારતનું એક ખાસ સ્થાન

રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને શુક્રવારે ભારતને સ્વતંત્રતા દિવસની શુભેચ્છા પાઠવી હતી અને કહ્યું હતું કે વૈશ્વિક બાબતોમાં ભારતનું વિશેષ સ્થાન છે અને મુખ્ય આંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓના ઉકેલમાં ભારતની સક્રિય ભૂમિકાની પ્રશંસા કરી હતી. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને લખેલા સ્વતંત્રતા દિવસના સંદેશાઓમાં રાષ્ટ્રપતિ પુતિને બંને દેશો વચ્ચે “વિશેષાધિકૃત વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી” ને મજબૂત બનાવવા માટે પણ હાકલ કરી હતી.
રાષ્ટ્રપતિ પુતિને કહ્યું, “આજે ભારત વૈશ્વિક મંચ પર એક વિશેષ સ્થાન ધરાવે છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય કાર્યસૂચિના સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓના ઉકેલમાં સક્રિયપણે ભાગ લે છે.” પુતિને વધુમાં કહ્યું,”અમે ભારત સાથેના અમારા વિશેષાધિકૃત વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી સંબંધોને મહત્વ આપીએ છીએ.” રશિયન રાષ્ટ્રપતિએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે બંને દેશો સંયુક્ત પ્રયાસો દ્વારા દ્વિપક્ષીય સહયોગ વધારવાનું ચાલુ રાખશે.
જ્યારે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવા પર ભારત પર 50 ટકા ટેરિફ લાદ્યો છે, ત્યારે રશિયન રાષ્ટ્રપતિએ ભારતને એક વિશેષાધિકૃત વ્યૂહાત્મક ભાગીદાર ગણાવ્યું છે. આનાથી ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેના સંબંધોમાં થોડી ખટાશ આવી છે. તે જ સમયે, ભારત અને રશિયા વચ્ચેના સંબંધોમાં હૂંફ અનુભવાઈ રહી છે. તાજેતરમાં, NSA મોસ્કોની મુલાકાતથી પાછા ફર્યા છે અને ટૂંક સમયમાં ભારતીય વિદેશ પ્રધાન એસ જયશંકર પણ રશિયાની મુલાકાતે જવાના છે.
ભારતમાં રશિયાના રાજદૂત ડેનિસ અલીપોવે પણ ભારતને તેના 79મા સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. અને સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરેલી એક પોસ્ટમાં તેમણે હિન્દીમાં લખ્યું હતું કે,’પ્રિય ભારતીય મિત્રો, 79મા સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે તમને હાર્દિક અભિનંદન! વૈશ્વિક ઇતિહાસમાં આ સીમાચિહ્નની વર્ષગાંઠ પર, હું ઈચ્છું છું કે વિકાસ અને જન કલ્યાણના માર્ગ પર આગળ વધી રહેલા ભારતીય રાષ્ટ્રની બધી મહત્વાકાંક્ષાઓ પૂર્ણ થાય. જય હિંદ. જય રશિયા.’