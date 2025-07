પરમાણુ બ્લેકમેલિંગ નહીં ચાલે, PM મોદીનો પાકિસ્તાનને મોટો સંદેશ

ચોમાસા સત્ર દરમિયાન ઓપરેશન સિંદૂર પર ચાલી રહેલી ચર્ચામાં, પીએમ મોદીએ પાકિસ્તાન પર જોરદાર નિશાન સાધ્યું. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે પહેલગામ હુમલા પછી, પાકિસ્તાનને લાગ્યું હતું કે કંઈક મોટું થવાનું છે. તેથી જ પાકિસ્તાન તરફથી પરમાણુ હુમલાની ધમકીઓ આવવા લાગી, પરંતુ અમારા તરફથી સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું કે હવે પરમાણુ બ્લેકમેલિંગ કામ કરશે નહીં.

Watch: Prime Minister Narendra Modi says, "…When our army is strong at the borders, only then does democracy thrive. Operation Sindoor is a living testimony to the strengthening of India's armed forces over the past decade…"

ઓપરેશન સિંદૂર પર બોલતા, પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું કે અમે પાકિસ્તાન સાથે ઘણી વખત લડ્યા છીએ. પરંતુ ક્યારેય એવું બન્યું નથી કે અમે આટલો ઊંડો હુમલો કર્યો હોય. પાકિસ્તાન પર હુમલો કરીને, અમે પરમાણુ હુમલાની ધમકીને ખોટી સાબિત કરી. ભારતે સાબિત કર્યું કે હવે ભારત કોઈપણ પરમાણુ બ્લેકમેલિંગ સામે ઝૂકશે નહીં.

Watch: Prime Minister Narendra Modi says, "On May 10, India announced the halting of further action under Operation Sindoor. Many kinds of statements have been made about this. This is the same propaganda that is being spread from across the border. Some people are engaged in…

