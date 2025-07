9 મેની રાત્રે અમેરિકાથી ફોન આવ્યો અને મને કહ્યું…., : PM મોદી

ઓપરેશન સિંદૂર અને પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા પર લોકસભામાં ચર્ચા દરમિયાન પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાનો મુદ્દો રજૂ કર્યો. તેમણે ગૃહમાં સ્પષ્ટતા કરી કે ઓપરેશન સિંદૂરનો ઉદ્દેશ્ય આતંકવાદીઓના ઠેકાણાઓનો નાશ કરવાનો હતો, તેથી લક્ષ્ય પ્રાપ્ત થયા પછી, અમે અમારી શરતો પર યુદ્ધવિરામ કર્યો. પીએમએ વધુમાં કહ્યું કે 9 મેની રાત્રે અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિનો ફોન આવ્યો, તેમણે કહ્યું કે પાકિસ્તાન મોટો હુમલો કરવા જઈ રહ્યું છે.

Watch: Prime Minister Narendra Modi says, “No global leader asked India to stop the operation. On the night of the 9th, the U.S. Vice President tried to contact me, but I couldn’t take the call as I was in a meeting with the military. Later, I called him back, and he told me that… pic.twitter.com/WUIc1APuEb

— IANS (@ians_india) July 29, 2025