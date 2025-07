પાકિસ્તાને કહ્યું – PLEASE હુમલાઓ બંધ કરો…: PM મોદી

લોકસભામાં ઓપરેશન સિંદૂર પર ચર્ચા દરમિયાન, વડા પ્રધાન મોદીએ એ પણ જણાવ્યું કે યુદ્ધવિરામ કેવી રીતે થયો. તેમણે રાહુલ ગાંધીના પ્રશ્નનો પણ જવાબ આપ્યો. વડા પ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે પાકિસ્તાની સેનાને ખુલ્લેઆમ કહેવામાં આવ્યું હતું. પાકિસ્તાને યુદ્ધવિરામની વિનંતી કરી. પાકિસ્તાનના ડીજીએમઓએ ફોન કરીને વિનંતી કરી. ડીજીએમઓએ કહ્યું, બંધ કરો. પૂરતું માર્યા ગયા છે. પાકિસ્તાનને ઘૂંટણિયે પડવાની ફરજ પડી હતી.

વડા પ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે કોઈ પણ દેશે ભારતને કાર્યવાહી કરતા અટકાવ્યું નથી. પહેલગામ હુમલા પછી, અમારું લક્ષ્ય પહેલા દિવસથી જ આતંકવાદીઓને ખતમ કરવાનું હતું. અમારું લક્ષ્ય આતંકવાદ, આતંકવાદી ઠેકાણા અને આતંકવાદી લક્ષ્યો હતા. પાકિસ્તાન બેશરમીથી આતંકવાદીઓ સાથે ઊભું હતું. અમારી મિસાઇલો પાકિસ્તાનના દરેક ખૂણે પ્રહાર કરે છે.

વિશ્વના કોઈ નેતાએ યુદ્ધવિરામ માટે કહ્યું નહીં

વડા પ્રધાને ટ્રમ્પના યુદ્ધવિરામના દાવાનો પણ જવાબ આપ્યો. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે વિશ્વના કોઈ નેતાએ યુદ્ધવિરામ માટે કહ્યું નહીં. જેડી વાન્સે મને 3-4 વાર ફોન કર્યો. તેમણે કહ્યું કે પાકિસ્તાન મોટો હુમલો કરશે. આ માટે મેં કહ્યું કે જો પાકિસ્તાનનો આ ઇરાદો હશે તો તે તેમને મોંઘુ પડશે. પાકિસ્તાન જાણે છે કે ભારતનો જવાબ મજબૂત છે. પીએમએ કહ્યું, ઓપરેશન સિંદૂર ચાલી રહ્યું છે. જો પાકિસ્તાન કોઈ પણ પ્રકારની હિંમતની કલ્પના કરે તો તેને યોગ્ય જવાબ આપવામાં આવશે.

પીએમે ગૃહમાં કોંગ્રેસ પર પણ પ્રહાર કર્યા. તેમણે કહ્યું કે 22 એપ્રિલના રોજ થયેલા આતંકવાદી હુમલાના માત્ર 3-4 દિવસ પછી, તેઓ કૂદી રહ્યા હતા અને કહેવા લાગ્યા હતા કે 56 ઇંચની છાતી ક્યાં ગઈ? મોદી ક્યાં ગયા? મોદી નિષ્ફળ ગયા છે… તેઓ આનંદ માણી રહ્યા હતા. તેઓ પહેલગામના નિર્દોષ લોકોની હત્યામાં પણ પોતાનું રાજકારણ અજમાવી રહ્યા હતા.

વિપક્ષને કોઈ બહાનું જોઈએ છે

પીએમે કહ્યું કે જ્યારે પાયલોટ અભિનંદન પકડાયો ત્યારે કોંગ્રેસ પણ ખુશ હતી. અમે તેને જોરશોરથી પાછો લાવ્યા. જ્યારે BSF જવાન પકડાયો ત્યારે કોંગ્રેસના લોકો પણ ખુશ હતા. BSF જવાન ગર્વથી પાછો આવ્યો. વિરોધ પક્ષને વિરોધ કરવા માટે કોઈ બહાનું જોઈએ છે. કોંગ્રેસે કારગિલ વિજય સ્વીકાર્યો નહીં. આજે આખો દેશ વિરોધ પક્ષ પર હસી રહ્યો છે. પાકિસ્તાનના નિવેદનો અને અહીં આપણા વિપક્ષી નેતાઓના નિવેદનો સમાન છે. નકારાત્મકતા કોંગ્રેસની જૂની આદત છે. કોંગ્રેસે પાકિસ્તાનને ક્લીનચીટ આપી.