ટ્રમ્પના દાવા પર કોંગ્રેસને PM મોદીનો સણસણતો જવાબ

સંસદનું ચોમાસુ સત્ર ચાલી રહ્યું છે. મંગળવારે બંને ગૃહો (લોકસભા અને રાજ્યસભા) માં ઓપરેશન સિંદૂર પર ભારે હોબાળો થયો. લોકસભામાં પીએમ મોદીએ કહ્યું કે દુનિયાના કોઈ નેતાએ ઓપરેશન સિંદૂર બંધ કરવાનું કહ્યું નથી.

India’s policy, which was well-considered and thoroughly discussed with our military, was that our targets are terrorists, their masterminds, and their hideouts.

We clearly stated from the beginning that our actions were non-escalatory, which is why we agreed to a ceasefire.… pic.twitter.com/xby8kYKMDQ

— BJP (@BJP4India) July 29, 2025