ખોમિનીની હત્યા મુદ્દે મોદી સરકારનું મૌન તટસ્થતા નહીં: સોનિયા ગાંધી

નવી દિલ્હીઃ કોંગ્રેસ સંસદીય દળનાં અધ્યક્ષા સોનિયા ગાંધીએ મંગળવારે ઈરાન પર ઇઝરાયેલ-અમેરિકાના હુમલા અને આયાતોલ્લા ખોમિનીની હત્યા મુદ્દે મોદી સરકારની આકરી ટીકા કરી હતી. ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતોલ્લા અલી ખોમિનીની ટાર્ગેટેડ હત્યા પર સરકારનું મૌન તટસ્થતા નહીં, પરંતુ કર્તવ્યહીનતા છે, અને તે ભારતની વિદેશ નીતિની દિશા તથા વિશ્વસનીયતા અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા કરે છે, એમ તેમણે જણાવ્યું હતું. ભૂતપૂર્વ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષે માગ કરી હતી કે સંસદના બજેટ સત્રના બીજા તબક્કામાં આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવસ્થાના વિઘટન અને સરકારની ચિંતાજનક મૌન પર ખુલ્લી અને સ્પષ્ટ ચર્ચા થવી જોઈએ.

આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધોમાં ગંભીર ભંગાણનું પ્રતીક

ભારતે પોતાની નૈતિક શક્તિ ફરી પ્રાપ્ત કરી તેને સ્પષ્ટતા અને પ્રતિબદ્ધતા સાથે વ્યક્ત કરવાની તાત્કાલિક જરૂર છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે પહેલી માર્ચે ઈરાને પુષ્ટિ કરી હતી કે તેના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતોલ્લા સૈયદ અલી હુસૈની ખોમિનીની હત્યા અમેરિકા અને ઇઝરાયેલ દ્વારા એક દિવસ પહેલાં કરાયેલા નિશાનાબંધ હુમલામાં થઈ હતી. ચાલતી વાતચીત વચ્ચે કાર્યરત રાષ્ટ્રપ્રમુખની હત્યા સમકાલીન આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધોમાં ગંભીર ભંગાણનું પ્રતીક છે.

નવી દિલ્હીનું મૌન અકળાવનારું

તેમણે આગળ કહ્યું હતું કે આ ઘટનાના આઘાત ઉપરાંત નવી દિલ્હીનું મૌન પણ એટલું જ ચોંકાવનારું છે. ભારત સરકારે હત્યા અથવા ઈરાનની સાર્વભૌમતા ભંગની સ્પષ્ટ નિંદા કરવાથી દૂર રહી છે. શરૂઆતમાં અમેરિકા-ઇઝરાયેલના ભારે હુમલાને અવગણીને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ માત્ર સંયુક્ત આરબ અમીરાત પર ઈરાનના પ્રતિ હુમલાની નિંદા સુધી પોતાને મર્યાદિત રાખ્યા હતા, જ્યારે તે પહેલાં બનેલી ઘટનાઓ અંગે કોઈ ટિપ્પણી કરવામાં આવી નહોતી.

તેમણે કહ્યું હતું કે જ્યારે કોઈ વિદેશી નેતાની ટાર્ગેટેડ હત્યા પર ભારત અખંડિતતા અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાનું સ્પષ્ટ સમર્થન નથી કરતું અને નિષ્પક્ષતા છોડે છે, ત્યારે તે દેશની વિદેશ નીતિની દિશા અને વિશ્વસનીયતા અંગે ગંભીર શંકા ઊભી કરે છે.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે સમયસૂચકતા વધુ ચિંતા વધારતી છે, કારણ કે હત્યા પહેલાં માત્ર 48 કલાક પહેલાં વડા પ્રધાન ઇઝરાયેલની મુલાકાતેથી પરત ફર્યા હતા, જ્યાં તેમણે બેન્જામિન નેતાન્યાહુની સરકારને અડગ સમર્થન પુનરાવર્તિત કર્યું હતું, જ્યારે ગાઝા સંઘર્ષમાં મોટી સંખ્યામાં નાગરિકોના મોતને લઈને વિશ્વભરમાં આક્રોશ હતો. ભારતનું વલણ આ દુર્ઘટનાને મૌન સમર્થન આપતું જણાય છે.

