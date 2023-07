દેશભરમાં મેઘરાજાનું તાંડવ, 16 રાજ્યોમાં ચેતવણી, દક્ષિણ ગુજરાતમાં હાહાકાર

શનિવારે ગુજરાતના દક્ષિણ અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક જિલ્લાઓમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડ્યો હતો, જેના કારણે શહેરી વિસ્તારોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી અને ડેમ અને નદીઓમાં પાણીના સ્તરમાં વધારો થતાં ગામડાઓ અલગ થઈ ગયા હતા. જૂનાગઢ શહેરમાં આજે સાંજે 4 વાગ્યા સુધીના આઠ કલાકમાં 219 મીમી વરસાદ નોંધાયો હતો, જેને પગલે પાર્ક કરેલી ડઝનબંધ કાર અને ઢોર ધોવાઈ ગયા હતા. લોકોને સુરક્ષિત સ્થળોએ લઈ જવા માટે કમર સુધીના પાણીમાંથી પસાર થતા જોવા મળ્યા હતા, જ્યારે કેટલાકને સ્વયંસેવકોએ બચાવી લીધા હતા.

#WATCH | Maharashtra: Severe water-logging witnessed in Bhiwandi following heavy rainfall in the area. pic.twitter.com/BL0rqdYb7M — ANI (@ANI) July 22, 2023



બચાવ ટુકડીઓ લોકોને સલામત સ્થળે ખસેડવામાં લાગી

નવસારી અને જૂનાગઢ સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત જિલ્લાઓમાં સામેલ છે, જેમાં મુશળધાર વરસાદને કારણે કેટલાક રહેણાંક વિસ્તારો અને બજારો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે. અધિકારીઓએ લોકોને સાવચેતી રાખવા વિનંતી કરી હતી અને કોઈપણ અનિચ્છનીય ઘટના કે કટોકટીના કિસ્સામાં કંટ્રોલ રૂમનો સંપર્ક કરવા વિનંતી કરી હતી. લોકોને ડેમ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ન જવા ચેતવણી આપવામાં આવી છે. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને સુરક્ષિત સ્થળોએ ખસેડવા માટે રેસ્ક્યુ ટીમોને કામે લગાડવામાં આવી છે.

#WATCH | Gujarat: Waterlogging in various parts of Junagadh due to heavy rainfall. pic.twitter.com/VRGGI4u4DI — ANI (@ANI) July 22, 2023

નવસારીમાં પૂરના કારણે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત

નવસારી જિલ્લામાં ભારે વરસાદને કારણે શહેરી અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ જતાં જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું હતું. જિલ્લાના નવસારી અને જલાલપોર તાલુકામાં સવારે 6 વાગ્યાથી સાંજે 4 વાગ્યાની વચ્ચે અનુક્રમે 303 અને 276 મિમી વરસાદ નોંધાયો હતો, એમ સ્ટેટ ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર (SEOC) એ જણાવ્યું હતું. નવસારી શહેરમાં એક પિતા-પુત્ર સૂજી ગયેલા નાળામાં તણાઈ ગયા હતા. એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે, પુત્રને શોધવાના પ્રયાસો ચાલુ છે ત્યારે વ્યક્તિને બચાવી લેવામાં આવ્યો છે.

#WATCH | Maharashtra: Rescue operation underway in Yavatmal by Indian Air Force as several people are stranded in Anand Nagar village due to a flood in the area following incessant rain. pic.twitter.com/e0l2fbKdc1 — ANI (@ANI) July 22, 2023

મુંબઈ-અમદાવાદ નેશનલ હાઈવે પર ટ્રાફિક જામ

શનિવારે સવારે થોડા કલાકોમાં 200 મીમીથી વધુ વરસાદથી શહેરની ડ્રેનેજ સિસ્ટમ પર પાણી ફરી વળ્યું હતું, જેના કારણે રસ્તાઓ અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા. અધિક કલેક્ટર કેતન જોશીએ જણાવ્યું હતું કે આના કારણે શહેરમાં મોટા પાયે ટ્રાફિક જામ થયો હતો અને સંકલિત પ્રયાસ દ્વારા પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લાવવામાં આવી હતી. જોષીએ જણાવ્યું હતું કે વેરહાઉસમાં દિવાલ ધરાશાયી થવાને કારણે જ્યાં ખાલી ગેસ સિલિન્ડરો સંગ્રહિત હતા, ત્યાં પાણી પ્રવેશ્યું હતું, જેના કારણે એલપીજી કન્ટેનર ધોવાઈ ગયા હતા. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ભારે વરસાદને કારણે પૂરના કારણે નવસારી નજીક મુંબઈ-અમદાવાદ નેશનલ હાઈવે પર ટ્રાફિક જામ થયો હતો.

#WATCH | Severe waterlogging witnessed after heavy rainfall in MP’s Burhanpur. (Earlier visuals) pic.twitter.com/JSzWqo5vAU — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 22, 2023



સિલ્વાસામાં કાર અકસ્માત, પિતા-પુત્રનું મોત

અન્ય એક ઘટનામાં, દાદરા અને નગર હવેલીના સિલ્વાસા ટાઉન પાસે એક પિતા-પુત્ર ડૂબી ગયા હતા જ્યારે તેમની કાર વહી ગઈ હતી. શુક્રવારે રાત્રે બંને જ્યારે નીચા પુલને પાર કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા ત્યારે વહેતા પાણીમાં ફસાઈ ગયા હતા. બચાવ ટીમોએ શનિવારે બપોરે કાર અને વાહનની અંદરથી તેમના મૃતદેહ બહાર કાઢ્યા હતા, એમ એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું.

#WATCH | Gujarat: Severe waterlogging witnessed in Navsari due to incessant rain in the region; visuals from Junathana area. pic.twitter.com/jAmz3PtE9u — ANI (@ANI) July 22, 2023



દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી

SEOCએ જણાવ્યું હતું કે દેવભૂમિ દ્વારકા, ભાવનગર, ભરૂચ, સુરત, તાપી, વલસાડ અને અમરેલીમાં શનિવારે ભારે વરસાદ પડ્યો હતો. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ રવિવાર સવાર સુધી દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના જિલ્લાઓમાં ‘ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ’ની ચેતવણી જારી કરી છે. IMDએ જણાવ્યું કે આગામી ત્રણ દિવસ દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના અન્ય ઘણા જિલ્લાઓમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ ચાલુ રહેશે. હવામાન વિભાગે માછીમારોને 22 જુલાઈથી 26 જુલાઈ સુધી ઉત્તર ગુજરાતના દરિયાકાંઠે સાહસ ન કરવા ચેતવણી આપી છે અને કહ્યું છે કે આ સમયગાળા દરમિયાન ખરાબ હવામાનની સ્થિતિ પ્રવર્તે છે.



16 રાજ્યોમાં એલર્ટ જારી

પૂરના કારણે પહાડોથી લઈને મેદાનો સુધી તબાહી મચી ગઈ છે. ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, હિમાચલ, ઉત્તરાખંડ સહિત દેશના 16 રાજ્યોમાં ભારે કે હળવા વરસાદની ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે. મહારાષ્ટ્રના રાયગઢ માટે રેડ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે, મુંબઈ, થાણે, રત્નાગીરી માટે ઓરેન્જ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે.



મહારાષ્ટ્રના મંત્રીએ થાણેમાં વરસાદની સ્થિતિની સમીક્ષા કરી

મહારાષ્ટ્રના મંત્રી શંભુરાજ દેસાઈએ શનિવારે થાણેમાં વરસાદની સ્થિતિની સમીક્ષા કરી હતી. તેમણે પોલીસને ચોમાસા દરમિયાન જિલ્લામાં રાત્રિ પેટ્રોલિંગ વધારવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો હતો. બેઠક દરમિયાન દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે, આપત્તિ સમયે પોલીસ એ લોકો માટે સંપર્કનું પ્રથમ બિંદુ છે તેથી રાત્રે પણ તમામ મશીનરી ઉપલબ્ધ હોવી જોઈએ. સમીક્ષા બેઠકમાં કલેક્ટર અશોક શિંગારે, પોલીસ કમિશનર જય જીત સિંહ, થાણે મ્યુનિસિપલ કમિશનર અભિજિત બાંગર, તેમના નવી મુંબઈ સમકક્ષ રાજેશ નાર્વેકર અને અન્ય વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અને ધારાસભ્યોએ હાજરી આપી હતી