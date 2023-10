ઓપરેશન અજય હેઠળ 1200 ભારતીયો ભારત પરત ફર્યા : વિદેશ મંત્રાલય

વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા અરિંદમ બાગચીએ ઓપરેશન અજય અંગે માહિતી આપી છે. તેમણે કહ્યું કે ઓપરેશન અજય હેઠળ પાંચ ફ્લાઈટમાં અત્યાર સુધીમાં 1200 ભારતીયો પરત ફર્યા છે. જેમાં 18 નેપાળી નાગરિકો પણ સામેલ છે. વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા અરિંદમ બાગચીએ કહ્યું કે વધુ ફ્લાઈટ્સ મોકલવાની યોજના ચાલી રહી છે. પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવી રહ્યું છે. અગાઉ ગાઝામાં લગભગ 4 લોકો હતા પરંતુ અમારી પાસે નક્કર આંકડા નથી, વેસ્ટ બેન્કમાં 12-13 લોકો હતા. ગાઝાની સ્થિતિ એવી છે કે ત્યાંથી બહાર નીકળવું થોડું મુશ્કેલ છે.

Edited video is available on PTI Videos ( https://t.co/L2D7HH309u ) #PTINewsAlerts #PTIVideos @PTI_News pic.twitter.com/cIcxnOilQl

1200 people including 18 Nepali nationals have returned from Israel in 5 flights under Operation ‘Ajay’: MEA

ઈઝરાયેલ-પેલેસ્ટાઈન વિવાદ પર ભારતનું વલણ સ્પષ્ટ થયું

વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા અરિંદમ બાગચીએ પણ ઈઝરાયેલ-પેલેસ્ટાઈન વિવાદ પર ભારતનું વલણ સ્પષ્ટ કર્યું. તેમણે કહ્યું કે તમે વડાપ્રધાનની ટિપ્પણીઓ, ટ્વીટ અને નિવેદનો જોયા જ હશે. અમે ઈઝરાયેલ પરના ભયાનક આતંકવાદી હુમલાની સખત નિંદા કરી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયે તેના તમામ સ્વરૂપો અને અભિવ્યક્તિઓમાં આતંકવાદનો સામનો કરવા માટે એકસાથે ઊભા રહેવું જોઈએ. પેલેસ્ટાઈનનો મુદ્દો પણ હતો અને તેના પર અમે બે-રાજ્ય ઉકેલ સ્થાપિત કરવા માટે સીધી વાટાઘાટોની તરફેણમાં અમારી સ્થિતિનો પુનરોચ્ચાર કર્યો છે. અમે નાગરિક જાનહાનિ અને માનવતાવાદી પરિસ્થિતિ વિશે ચિંતિત છીએ. અમે આંતરરાષ્ટ્રીય માનવતાવાદી કાયદાનું કડક પાલન કરવા વિનંતી કરીશું.

VIDEO | “We have been supporting Palestine and Palestinian refugees through significant contributions to the United Nations Relief and Works Agency,” says @MEAIndia spokesperson Arindam Bagchi.#IsraelHamasConflict

(Source: Third Party) pic.twitter.com/np2spRskBr

— Press Trust of India (@PTI_News) October 19, 2023