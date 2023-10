PM મોદીએ પેલેસ્ટાઇનના રાષ્ટ્રપતિ સાથે વાત કરી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુરુવારે પેલેસ્ટાઈનના રાષ્ટ્રપતિ મહમૂદ અબ્બાસ સાથે વાત કરી હતી. બંને વચ્ચે ઈઝરાયેલ-હમાસ યુદ્ધને લઈને અનેક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ હતી. પીએમ મોદીએ ટ્વિટ કરીને કહ્યું કે તેમણે પેલેસ્ટાઈનના રાષ્ટ્રપતિ મહમૂદ અબ્બાસ સાથે વાત કરી. ગાઝાની અલ અહલી હોસ્પિટલમાં નાગરિકોના મૃત્યુ પર શોક વ્યક્ત કર્યો. અમે પેલેસ્ટિનિયન લોકોને માનવતાવાદી સહાય મોકલવાનું ચાલુ રાખીશું. આતંકવાદ, હિંસા અને પ્રદેશમાં બગડતી સુરક્ષા સ્થિતિ અંગે તેમની ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. ઈઝરાયેલ-પેલેસ્ટાઈન મુદ્દે ભારતની લાંબા સમયથી ચાલતી સૈદ્ધાંતિક સ્થિતિનો પુનરોચ્ચાર કર્યો.

STORY | PM Modi speaks to Palestinian Authority Prez Abbas; conveys condolences over death of civilians at Gaza hospital

READ: https://t.co/sRLLExfkAm

(PTI File Photo) pic.twitter.com/MYVnRjwrik

— Press Trust of India (@PTI_News) October 19, 2023