રાજકોટમાં ગેમઝોનમાં ભીષણ આગ, ઘટનાના પગલે નાસભાગ

Massive Fire Breaks Out at Rajkot Game Zone; Panic and Chaos as People Rush to Safety

રાજકોટ: કાલાવડ રોડ પર આવેલા ફનબ્લાસ્ટ ગેમઝોનમાં 26 એપ્રિલના રોજ અચાનક આગ ફાટી નીકળી હતી. જેના પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. રવિવારની રજા હોવાથી અને વેકેશનનો સમય હોવાને કારણે ગેમઝોનમાં મોટી સંખ્યામાં બાળકો સાથે પરિવારો મનોરંજન માટે ઉમટી પડ્યા હતા. જો કે સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ સર્જાઈ નથી. દુર્ઘટનાને પગલે આગની જ્વાળાઓ અને ધુમાડાના ગોટેગોટા દૂર-દૂર સુધી દેખાતા લોકોમાં ભય ફેલાયો હતો. આગ લાગતાની સાથે જ અંદર રહેલા લોકોમાં નાસભાગ મચી ગઈ હતી અને જીવ બચાવવા માટે લોકો બહાર તરફ દોડ્યા હતા.

કોઈ જાનહાનિ નહીં, તમામનું રેસ્ક્યુ કરાયું

આગ કયા કારણોસર લાગી તે હજુ સ્પષ્ટ થયું નથી, પરંતુ પ્રાથમિક અનુમાન મુજબ શોર્ટ સર્કિટના કારણે દુર્ઘટના સર્જાઈ હોવાનું મનાય છે. જોકે કોઈ જાનહાનિ કે ગંભીર ઈજાના સમાચાર પ્રાપ્ત થયા નથી, જે ખૂબ જ રાહતની વાત છે. ઘટનાની જાણ થતા જ ફાયર બ્રિગેડનો કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો હતો અને આગ પર કાબૂ મેળવવાની કામગીરી હાથ ધરી હતી.

