ટ્રમ્પને નહીં, પણ આ મહિલાને મળ્યો નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર

વેનેઝુએલામાં લોકશાહી પુનઃસ્થાપિત કરવા માટેના તેમના અથાક સંઘર્ષ માટે, મારિયા કોરિના મચાડોને નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર-2025 એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. નોબેલ સમિતિએ ખાસ કરીને તેમના નેતૃત્વ અને વેનેઝુએલાને સરમુખત્યારશાહીથી લોકશાહી તરફ લઈ જવાના સંઘર્ષ પર પ્રકાશ પાડ્યો છે.
BREAKING NEWS
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9
— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025
નોર્વેજીયન નોબેલ સમિતિએ મારિયા કોરિના મચાડોને નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર 2025 એનાયત કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. વેનેઝુએલાના લોકો માટે લોકશાહી અધિકારોને પ્રોત્સાહન આપવા અને દેશમાં સરમુખત્યારશાહીથી લોકશાહીમાં ન્યાયી અને શાંતિપૂર્ણ સંક્રમણ પ્રાપ્ત કરવા માટેના તેમના સંઘર્ષ માટે તેમને આ પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. આ જાહેરાતથી ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની નોબેલ શાંતિ પુરસ્કારની આશાઓને ફટકો પડ્યો છે, જે છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી તેમની હાજરીનો અહેસાસ કરાવી રહ્યા હતા.
નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર વિજેતા મારિયા કોરિના મચાડોએ છેલ્લા એક વર્ષથી છુપાઈને રહેવા માટે મજબૂર હોવા છતાં તેમનો સંઘર્ષ ચાલુ રાખ્યો હતો. નોબેલ સમિતિએ કહ્યું, “તેમના જીવન માટે ગંભીર જોખમો હોવા છતાં, તેઓ દેશમાં રહ્યા. તેમની ચૂંટણી લાખો લોકોને પ્રેરણા આપશે.”
હિંમત અને દૃઢ નિશ્ચયનું પ્રતીક
નોબેલ સમિતિએ માચાડોની બહાદુરીની પ્રશંસા કરી, નોંધ્યું કે જ્યારે સરમુખત્યારશાહી શક્તિઓ સત્તા કબજે કરે છે, ત્યારે સ્વતંત્રતાના બહાદુર રક્ષકોને ઓળખવા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે જેઓ ઉભા થાય છે અને પ્રતિકાર કરે છે.
સમિતિએ કહ્યું, “લોકશાહી એવા લોકો પર નિર્ભર છે જેઓ મૌન રહેવાનો ઇનકાર કરે છે, જેઓ ગંભીર જોખમો છતાં આગળ વધવાની હિંમત કરે છે, અને જેઓ આપણને યાદ અપાવે છે કે સ્વતંત્રતાને ક્યારેય હળવાશથી લેવી જોઈએ નહીં, પરંતુ હંમેશા શબ્દો, હિંમત અને દૃઢ નિશ્ચયથી બચાવવી જોઈએ
મારિયા કોરિના મચાડો કોણ છે?
- રાજકીય નેતા અને કાર્યકર્તા: વેન્ટે વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રીય સંયોજક, એક ઉદારવાદી રાજકીય પક્ષ જેની તેમણે 2013 માં સહ-સ્થાપના કરી હતી અને રાષ્ટ્રીય સભાના ભૂતપૂર્વ સભ્ય (2010-2015)
- લોકશાહી પ્લેટફોર્મના સ્થાપક: મુક્ત ચૂંટણીઓને પ્રોત્સાહન આપતી નાગરિક સમાજ જૂથ સુમાટે અને લોકશાહી સંક્રમણની હિમાયત કરતી ગઠબંધન સોયાવેનેઝુએલા સ્થાપિત કરવામાં મદદ કરી
- પ્રતિકારનો અવાજ: ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓફ અમેરિકન સ્ટેટ્સમાં માનવ અધિકારોના ઉલ્લંઘનની નિંદા કર્યા પછી 2014માં સંસદમાંથી હાંકી કાઢવામાં આવ્યા. તેમણે રાજદ્રોહ અને કાવતરું, મુસાફરી પ્રતિબંધ અને રાજકીય ગેરલાયકાતના આરોપોનો સામનો કરવો પડ્યો.
- આંતરરાષ્ટ્રીય માન્યતા: બીબીસીના 100 સૌથી પ્રભાવશાળી મહિલાઓ (2018)માં નામ આપવામાં આવ્યું. ચાર્લ્સ ટી. મેનટ પુરસ્કાર (2014), લિબર્ટાડ કોર્ટેસ ડી કેડિઝ (2015) અને લિબરલ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્વતંત્રતા પુરસ્કાર (2019) પ્રાપ્તકર્તા.
- આર્થિક દ્રષ્ટિ: વેનેઝુએલાના તેલ ઉદ્યોગના ખાનગીકરણની હિમાયત કરે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય સંસ્થાઓ સાથે પુનઃ જોડાણ, અને અર્થતંત્રના પુનઃનિર્માણ માટે ઉદારીકરણનો અભિગમ માઇલી જેવો છે.
- શૈક્ષણિક પૃષ્ઠભૂમિ: યુનિવર્સિડેડ કેટોલિકા એન્ડ્રેસ બેલોમાંથી ઔદ્યોગિક એન્જિનિયરિંગમાં ડિગ્રી અને IESAમાંથી ફાઇનાન્સ સ્પેશિયલાઇઝેશન ધરાવે છે.