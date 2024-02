મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભામાં મરાઠા આરક્ષણ બિલ પાસ

મરાઠા આરક્ષણ બિલને મહારાષ્ટ્ર એસેમ્બલી દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ બિલમાં મરાઠા સમુદાયને શિક્ષણ અને નોકરીઓમાં 10 ટકા અનામત આપવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. બિલ પર ચર્ચા દરમિયાન, મુખ્ય પ્રધાન એકનાથ શિંદેએ કહ્યું કે પછી ભલે તે OBC ભાઈઓ હોય, અથવા અન્ય કોઈ સમુદાય… અમે કોઈના આરક્ષણ સાથે છેડછાડ કર્યા વિના મરાઠા સમુદાય માટે શૈક્ષણિક અને નોકરીમાં અનામત આપવાનું નક્કી કર્યું છે. આ બિલને એવા સમયે મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે જ્યારે મનોજ જરાંગે પાટીલ સતત 11મા દિવસે ભૂખ હડતાળ પર છે.

VIDEO | Here’s what former Maharashtra CM and BJP leader Ashok Chavan said on Maharashtra Assembly passing bill to provide 10 per cent quota for Marathas in education and jobs.

"I have full confidence in it. The Maharashtra CM (Eknath Shinde) has brought this bill after a…

