ચંદીગઢ મેયર ચૂંટણી : સુપ્રીમ કોર્ટનો ફરીથી મત ગણતરી કરવા નિર્દેશ

ચંદીગઢ મેયરની ચૂંટણીમાં કથિત અનિયમિતતાના મામલામાં સુપ્રીમ કોર્ટે મંગળવારે કડક સૂચના આપી હતી અને ફરીથી મતગણતરીનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. આટલું જ નહીં ચીફ જસ્ટિસે એમ પણ કહ્યું છે કે જે 8 મત અમાન્ય જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. હવે તેમને મતગણતરી દરમિયાન માન્ય કરવામાં આવશે. સીજેઆઈની બેન્ચ સમક્ષ સોમવારે થયેલી સુનાવણીમાં રિટર્નિંગ ઓફિસરે કબૂલાત કરી હતી કે તેણે જ બેલેટ પેપર પર ક્રોસ લગાવ્યો હતો. રિટર્નિંગ ઓફિસરની પૂછપરછ કર્યા બાદ કોર્ટે તમામ અસલ વિડિયો રેકોર્ડિંગ અને ચૂંટણી સંબંધિત દસ્તાવેજો માંગ્યા હતા, જે કોર્ટ રૂમમાં પહોંચ્યા હતા. રિટર્નિંગ ઓફિસરના વીડિયો અને બેલેટ પેપર પણ કોર્ટ રૂમમાં જમા કરાવવામાં આવ્યા હતા.

ચીફ જસ્ટિસ ડીવાય ચંદ્રચુડ, જસ્ટિસ જેબી પારડીવાલા અને જસ્ટિસ મનોજ મિશ્રાની બેંચ આ કેસની સુનાવણી કરી રહી છે. આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના કાઉન્સિલર કુલદીપ કુમારે મેયર અને ડેપ્યુટી મેયરની ચૂંટણીમાં 8 વોટને અમાન્ય જાહેર કરવાના પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર એટલે કે રિટર્નિંગ ઓફિસરના નિર્ણયને સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકાર્યો છે.

‘લોકશાહીની હત્યા થઈ છે’

Chandigarh mayoral poll row: SC for recounting, says let 8 rejected ballots be also counted

