મણિપુર હિંસા: સરકારને ઝટકો, ભાજપના સાથી કુકી પીપલ્સ એલાયન્સે સમર્થન પાછું ખેંચ્યું

મણિપુરમાં ત્રણ મહિનાથી વધુ સમયથી ચાલી રહેલી હિંસાને કારણે એક પાર્ટીએ એન બિરેન સિંહ સરકાર છોડી દીધી છે. સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈના જણાવ્યા અનુસાર, એનડીએના સહયોગી કુકી પીપલ્સ એલાયન્સે મણિપુરમાં એન બિરેન સિંહ સરકાર પાસેથી સમર્થન પાછું ખેંચી લીધું છે. કુકી પીપલ્સ એલાયન્સ (KPA) પાસે બે ધારાસભ્યો છે. પાર્ટીએ રવિવારે રાજ્યપાલ અનુસુયા ઉઇકેને લખેલા પત્રમાં સમર્થન પાછું ખેંચવાની જાહેરાત કરી હતી. કેપીએના વડા ટોંગમેંગ હાઓકિપે પત્રમાં જણાવ્યું હતું કે વર્તમાન સંઘર્ષ પર લાંબા સમય સુધી નજર નાખ્યા પછી, મુખ્ય પ્રધાન એન બિરેન સિંહની આગેવાની હેઠળની વર્તમાન મણિપુર સરકારને સમર્થન આપવાનું ચાલુ રાખવાનો કોઈ અર્થ નથી.

Kuki People’s Alliance withdraws support from Manipur CM Biren Singh’s government.

Kuki People’s Alliance General Secretary WL Hangshing confirms to ANI about emailing the letter to Manipur Governor, withdrawing support from CM Biren Singh’s government. pic.twitter.com/MKD5P65Xls

— ANI (@ANI) August 6, 2023