સુવેન્દુ અધિકારીનો મોટો આરોપ, કહ્યું- નૂહમાં બંગાળથી મોકલવામાં આવ્યા હતા લોકો

પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભામાં વિપક્ષના નેતા સુવેન્દુ અધિકારીએ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. મોટો આરોપ લગાવતા તેમણે રવિવારે કહ્યું કે સીએમ મમતા બેનર્જી સાંપ્રદાયિક છે. તેમના ગુંડાઓએ રામનવમીની શોભાયાત્રા દરમિયાન હંગામો કર્યો હતો. તે તુષ્ટિકરણની રાજનીતિ કરી રહી છે. બીજેપી નેતા સુવેન્દુ અધિકારીએ વધુમાં કહ્યું કે તેમના ગુંડાઓએ જય શ્રી રામના નારા લગાવનારા સનાતની પર હુમલો કર્યો. મમતા બેનર્જીની તુષ્ટિકરણની રાજનીતિ બંગાળ અને દેશ માટે ખરાબ છે. તેઓ સમગ્ર દેશમાં રોહિંગ્યાઓને ફેલાવી રહ્યા છે. બીજેપી નેતાએ ન્યૂઝ એજન્સીને જણાવ્યું કે રોહિંગ્યાઓ દિલ્હીના જહાંગીરપુરીમાં રમખાણોમાં પકડાયા હતા, તેઓ બંગાળથી ગયા હતા.

#WATCH | Kolkata: West Bengal Assembly LoP Suvendu Adhikari speaks on West Bengal CM Mamata Banerjee, says, “CM Mamata Banerjee is communal. Her goons rioted during Ram Navami processions. She is doing appeasement politics.” pic.twitter.com/hyRqWvFRgh

