મણિપુરઃ ‘આજે પહેલી ધરપકડ, અપરાધીઓને મળી શકે છે ફાંસીની સજા’

મણિપુરમાં બે મહિલાઓની નગ્ન પરેડની ઘટના પર મુખ્યમંત્રી એન બિરેન સિંહે કડક વલણ અપનાવ્યું છે. તેમણે તમામ ગુનેગારો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની વાત કરી છે. સીએમએ જણાવ્યું કે આ કેસમાં આજે સવારે પ્રથમ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે આ ઘટના અંગે મુખ્યમંત્રી સાથે વાત કરી હતી.

Manipur | The main culprit who was wearing a green t-shirt and seen holding the woman was arrested today morning in an operation after proper identification. His name is Huirem Herodas Meitei (32 years) of Pechi Awang Leikai: Govt Sources (Pic 1: Screengrab from viral video, Pic… pic.twitter.com/e5NJeg0Y2I — ANI (@ANI) July 20, 2023

મુખ્યમંત્રી એન બિરેન સિંહે ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે વીડિયો સામે આવ્યા બાદ તરત જ રાજ્ય સરકારે આ વીડિયો અંગે સ્વતઃ સંજ્ઞાન લીધું હતું અને તપાસનો આદેશ આપ્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે મણિપુર પોલીસે કાર્યવાહી કરી અને આજે સવારે પ્રથમ ધરપકડ કરી. હાલ આ મામલે ઝીણવટભરી તપાસ ચાલી રહી છે. અમે સુનિશ્ચિત કરીશું કે મૃત્યુદંડની શક્યતા સહિત તમામ અપરાધીઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે.

#WATCH | Manipur CM N Biren Singh says, “Mass combing operation has started in the suspected areas, also cybercrime has been asked to verify the authenticity of the video. Last night itself, we have arrested one main culprit involved in this heinous crime.” pic.twitter.com/UxtYN3uyhc — ANI (@ANI) July 20, 2023

શાહનો આદેશ

અમિત શાહે ગુરુવારે મણિપુરના મુખ્યમંત્રી એન બિરેન સિંહ સાથે વાત કરી હતી. ગૃહમંત્રીએ મુખ્યમંત્રીને 4 મેની ઘટનામાં સંડોવાયેલા લોકો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હોવાનું માનવામાં આવે છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે શાહે સિંહને આ ઘટનામાં સંડોવાયેલા તમામને પકડવા અને કાયદા મુજબ યોગ્ય પગલાં લેવા માટે તમામ શક્ય પગલાં લેવા જણાવ્યું હતું.



આ કેસ છે

મણિપુર આ દિવસોમાં વંશીય હિંસાની ઝપેટમાં છે, પરંતુ હવે મણિપુરના પર્વતીય વિસ્તારોમાં એક વીડિયોને લઈને તણાવ ફેલાયો છે જેમાં બે મહિલાઓને નગ્ન પરેડ કરવામાં આવી રહી છે. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, વીડિયો 4 મેનો છે અને બંને મહિલાઓ કુકી સમુદાયની છે, જ્યારે મહિલાઓને નગ્ન કરીને પરેડ કરી રહેલા પુરૂષો તમામ મૈતી સમુદાયના છે. આદિવાસી સંગઠન ઈન્ડીજીનસ ટ્રાઈબલ લીડર્સ ફોરમે ગુનેગારો સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે.

મહિલાઓ વિદાય લઈ રહી છે

ઈન્ડીજીનિયસ ટ્રાઈબલ લીડર્સ ફોરમના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઘટના રાજ્યની રાજધાની ઈમ્ફાલથી લગભગ 35 કિલોમીટર દૂર કાંગપોકપી જિલ્લામાં 4 મેના રોજ બની હતી. તે જ સમયે, આ કેસમાં પોલીસ દ્વારા કોઈની ધરપકડ કરવામાં આવી નથી. વીડિયોમાં સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે કે પુરુષો રડતી-રડતી લાચાર મહિલાઓની સતત છેડતી કરી રહ્યા છે અને તેમને ત્યાંથી જવા માટે વિનંતી કરી રહ્યા છે.