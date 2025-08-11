પુણેમાં મોટો અકસ્માત, ભક્તોથી ભરેલી જીપ ખાડામાં પડી, 7 લોકોના મોત

પુણેના ખેડ તાલુકામાં એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માત થયો જેમાં 7 શ્રદ્ધાળુઓએ જીવ ગુમાવ્યા. શ્રદ્ધાળુઓથી ભરેલો એક પિકઅપ ટ્રક 25-30 ફૂટ ઊંડી ખાઈમાં પડી ગયો હોવાને કારણે દુર્ઘટના ઘટી.
મહારાષ્ટ્રના પુણે જિલ્લાના ખેડ તાલુકામાં એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માત થયો, જેમાં 7 લોકોના મોત થયા. આ અકસ્માત ત્યારે થયો જ્યારે શ્રદ્ધાળુઓને લઈ જતું એક પિકઅપ વાહન 25-30 ફૂટ ઊંડી ખાઈમાં પડી ગયું. જીપમાં લગભગ 15-20 લોકો સવાર હતા, જેઓ કિંડેશ્વર મંદિરના દર્શન કરવા જઈ રહ્યા હતા.
અકસ્માતની માહિતી મળતા જ સ્થાનિક લોકો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા અને બચાવ કાર્ય શરૂ કર્યું હતું. તેમણે ઘાયલોને ખાડામાંથી બહાર કાઢ્યા હતા અને સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા હતા. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, કેટલાક ઘાયલોની હાલત હજુ પણ ગંભીર છે.