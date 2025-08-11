ભારતનો કડક જવાબ: પાકિસ્તાન બેજવાબદાર છે

પાકિસ્તાનના સેના પ્રમુખ જનરલ અસીમ મુનીરે તેના ખૂબ જ નજીકના વ્યૂહાત્મક ભાગીદાર દેશ અમેરિકાની ધરતી પરથી પરમાણુ શસ્ત્રો પર જે રીતે ઉશ્કેરણીજનક નિવેદન આપ્યું છે તેના પર ભારતે ખૂબ જ કડક પ્રતિક્રિયા આપી છે. ભારતે પરમાણુ શસ્ત્રો પર બ્લેકમેલ કરવાની પાકિસ્તાનની જૂની આદતને આગળ લાવી છે અને તેને બેજવાબદાર ગણાવી છે અને અમેરિકાની પણ ટીકા કરી છે.

મુનીર અમેરિકાના પ્રવાસે છે

અસીમ મુનીર હાલમાં અમેરિકાના પ્રવાસે છે જ્યાં ફ્લોરિડામાં એક ખાનગી કાર્યક્રમમાં તેમણે ભારત દ્વારા બનાવેલા ડેમને મિસાઇલોથી ઉડાવી દેવા અને અડધી દુનિયાનો નાશ કરવા જેવી વાતો કહી છે. ભારતે પુનરોચ્ચાર કર્યો છે કે તે તેના રાષ્ટ્રીય હિત માટે જરૂરી તમામ પગલાં લેશે. વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે પણ ભાર મૂક્યો હતો કે પાકિસ્તાનમાં સૈન્ય અને આતંકવાદી સંગઠનો વચ્ચે ઊંડા જોડાણો છે, જેના કારણે વૈશ્વિક સમુદાયને ત્યાં પરમાણુ કમાન્ડ અને નિયંત્રણની વિશ્વસનીયતા પર શંકા છે.

ભારત ઝૂકશે નહીં

ભારતે એ વાતનો પણ અફસોસ વ્યક્ત કર્યો કે જનરલ મુનીરે એક મિત્ર દેશ (અમેરિકા) ની ધરતી પરથી આ નિવેદન આપ્યું હતું. ભારતે સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે તે કોઈપણ પ્રકારના પરમાણુ બ્લેકમેલ સામે ઝૂકશે નહીં અને તેની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે જરૂરી દરેક પગલાં લેવાનું ચાલુ રાખશે. જનરલ મુનીર છેલ્લા બે મહિનામાં બીજી વખત અમેરિકાની મુલાકાતે આવ્યા છે.

રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ટેરિફ નીતિને કારણે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેના સંબંધો ખૂબ જ તણાવપૂર્ણ છે, ત્યારે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર પાકિસ્તાન સેના માટે લાલ જાજમ પાથરીને કામ કરી રહ્યું છે. શનિવારે, એક પાકિસ્તાની ઉદ્યોગપતિ દ્વારા આયોજિત રાત્રિભોજનમાં, પાકિસ્તાન સેના પ્રમુખે ભારત વિરુદ્ધ ઘણા નિવેદનો આપ્યા.

મુનીરની ધમકીઓ

મીડિયામાં પ્રકાશિત અહેવાલો અનુસાર, જનરલ મુનીરે ભારત દ્વારા બાંધવામાં આવેલા ડેમને 10 મિનિટમાં નષ્ટ કરવાની ધમકી પણ આપી છે. આ અહેવાલોની પાકિસ્તાન દ્વારા સત્તાવાર રીતે નિંદા કરવામાં આવી નથી. ભારતના કેટલાક નિષ્ણાતો માને છે કે જે રીતે યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ લગભગ દરરોજ દાવો કરી રહ્યા છે કે તેમણે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે સંભવિત પરમાણુ યુદ્ધ અટકાવ્યું છે, તેનાથી પાકિસ્તાન સેના પ્રમુખને આવું બેજવાબદાર નિવેદન આપવા માટે પ્રોત્સાહન મળ્યું હશે.

