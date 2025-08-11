જોલી એલએલબી 3 નું ફર્સ્ટ લૂક પોસ્ટર રિલીઝ

બોલીવુડ અભિનેતા અક્ષય કુમાર અને અરશદ વારસીની આગામી ફિલ્મ ‘જોલી એલએલબી 3’ નું ફર્સ્ટ લૂક પોસ્ટર સોમવારે રિલીઝ થયું છે. આ મોશન પોસ્ટરમાં અક્ષય કુમાર અને અરશદ વારસી કોર્ટરૂમમાં પહેલા પ્રવેશવા માટે સ્પર્ધા કરતા જોવા મળે છે. ફિલ્મના ટીઝરની રિલીઝ ડેટ જણાવતા કેપ્શનમાં નિર્માતાઓએ લખ્યું છે કે, “કેસ નંબર 1722 અરજી સ્વીકારવામાં આવી છે. એડવોકેટ જોલી અને એડવોકેટ જોલી હાજર છે. જોલી એલએલબી 3 નું ટીઝર કાલે રિલીઝ થશે.” તમને જણાવી દઈએ કે ફિલ્મના પહેલા ભાગમાં અરશદ વારસીએ જોલીનું પાત્ર ભજવ્યું હતું અને ભાગ-2 માં અક્ષય કુમાર જોલીની ભૂમિકામાં જોવા મળ્યો હતો. હવે બંને ભાગ-3 માં સાથે જોવા મળશે.

નિર્માતાઓએ આ મોશન પોસ્ટર સાથે ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ પણ જાહેર કરી છે. ‘જોલી એલએલબી 3’ 19 સપ્ટેમ્બરે સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવા જઈ રહી છે. આ વખતે પણ સૌરભ શુક્લા ફિલ્મમાં જજની ભૂમિકામાં જોવા મળશે. ફિલ્મનું દિગ્દર્શન સુભાષ કપૂર પર છે. પરંતુ પ્રશ્ન એ છે કે જોલી 1 અને જોલી 2 વચ્ચે શું લડાઈ ચાલી રહી છે કે બંને કોર્ટ સુધી પહોંચી ગયા છે? ફિલ્મનું ટીઝર અને ટ્રેલર દર્શકોને વાર્તા વિશે ઘણો ખ્યાલ આપશે. હાલમાં, ચાહકો મોશન પોસ્ટર જોવા માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે.

