રાહુલ ગાંધી ECI ની નોટિસ પર ગુસ્સે થયા

ચૂંટણી પંચની નોટિસ પર, લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા અને કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે આ ચૂંટણી પંચ (ECI) નો ડેટા છે. આ મારો ડેટા નથી જેના પર હું સહી કરીશ. તે ડેટા તમારી વેબસાઇટ પર મૂકો અને તમને ખબર પડશે. આ બધું ફક્ત મુદ્દા પરથી ધ્યાન હટાવવા માટે છે. આ ફક્ત બેંગલુરુમાં જ નહીં પરંતુ અન્ય ઘણા મતવિસ્તારોમાં પણ બન્યું છે.
આ લડાઈ દેશ માટે છે
રાહુલે વધુમાં કહ્યું કે ભારતીય લોકશાહીની સ્થિતિ જુઓ. 300 સાંસદો ચૂંટણી પંચને મળવા અને દસ્તાવેજ રજૂ કરવા માંગતા હતા, પરંતુ તેમને તેમ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી ન હતી. તેઓ ડરી ગયા છે. જો 300 સાંસદો આવે અને તેમનું સત્ય બહાર આવે તો શું થશે? આ લડાઈ હવે રાજકીય નથી. આ લડાઈ બંધારણ અને એક વ્યક્તિ એક મત માટે છે. આ લડાઈ દેશની આત્મા માટે છે.
રાહુલ ગાંધીઅ મત ચોરીના આરોપો લગાવ્યા હતા
તેમણે કહ્યું કે અમે કર્ણાટકમાં સ્પષ્ટપણે બતાવી દીધું છે. તે બહુવિધ માણસ, બહુવિધ મત હતો. આખો વિપક્ષ આની સામે લડી રહ્યો છે. ચૂંટણી પંચ માટે હવે છુપાવવું ખૂબ મુશ્કેલ બનશે. વાસ્તવમાં, થોડા દિવસો પહેલા રાહુલ ગાંધીએ ચૂંટણી પંચ પર પીસી દરમિયાન મત ચોરીનો આરોપ લગાવ્યો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે ઘણી જગ્યાએ એક જ મતદારનું નામ નોંધાયેલું છે. આ સાથે, ઘણા લોકોએ ડબલ વોટિંગ પણ કર્યું છે. રાહુલે કહ્યું હતું કે બેંગલુરુની મહાદેવપુરા વિધાનસભા બેઠક પર 1 લાખથી વધુ મત ચોરી થયા છે અને એક મહિલાએ બે વાર મતદાન કર્યું છે.
ચૂંટણી પંચની નોટિસમાં શું છે?
આ પછી, કર્ણાટકના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીએ કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધી પાસેથી તે દસ્તાવેજો અને પુરાવા માંગ્યા છે, જેના આધારે તેમણે દાવો કર્યો હતો કે એક મહિલાએ બે વાર મતદાન કર્યું છે. નોટિસમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે રાહુલે તે બધા દસ્તાવેજો પૂરા પાડવા જોઈએ જેના આધારે તેમણે દાવો કર્યો છે કે શકુન રાની અથવા અન્ય કોઈએ બે વાર મતદાન કર્યું છે, જેથી વિગતવાર તપાસ થઈ શકે.