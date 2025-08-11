યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સ્કીએ PM મોદી સાથે વાત કરી

યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોડીમીર ઝેલેન્સ્કીએ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મહત્વપૂર્ણ અને વિગતવાર ચર્ચા કરી. આ વાતચીતમાં દ્વિપક્ષીય સહયોગ, રાજદ્વારી પરિસ્થિતિ અને યુદ્ધ સમાપ્ત કરવાની શક્યતાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી. ઝેલેન્સકીએ રશિયાના હુમલાઓ અને યુક્રેનના શાંતિ પ્રયાસોમાં ભારતના સમર્થનની પ્રશંસા કરી.
Glad to speak with President Zelenskyy and hear his perspectives on recent developments. I conveyed India’s consistent position on the need for an early and peaceful resolution of the conflict. India remains committed to making every possible contribution in this regard, as well…
— Narendra Modi (@narendramodi) August 11, 2025
લાંબી અને મહત્વપૂર્ણ વાતચીત
ઝેલેન્સ્કીએ કહ્યું કે તેમણે વડા પ્રધાન મોદી સાથે લાંબી વાતચીત કરી, જેમાં બંને દેશો વચ્ચે સહયોગ અને વૈશ્વિક રાજદ્વારી પરિસ્થિતિ પર ચર્ચા કરવામાં આવી. તેમણે યુક્રેન પ્રત્યેની સહાનુભૂતિ અને સમર્થન બદલ વડા પ્રધાન મોદીનો આભાર માન્યો.
રશિયન હુમલાઓ વિશે માહિતી
તેમણે યુક્રેનના શહેરો અને ગામડાઓ પર રશિયા દ્વારા કરવામાં આવી રહેલા હુમલાઓ વિશે માહિતી આપી. ઝાપોરિઝિયામાં બસ સ્ટેશન પર તાજેતરમાં થયેલા હુમલાનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે કહ્યું કે આ હુમલો ઇરાદાપૂર્વક એક સામાન્ય શહેરી સ્થળને નિશાન બનાવવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ડઝનબંધ લોકો ઘાયલ થયા હતા.
પીએમ મોદીએ જવાબ આપ્યો
પીએમ મોદીએ X પર લખ્યું- મને રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સકી સાથે વાત કરીને અને તાજેતરના વિકાસ પર તેમના મંતવ્યો જાણીને આનંદ થયો. મેં તેમને સંઘર્ષના વહેલા અને શાંતિપૂર્ણ ઉકેલની જરૂરિયાત પર ભારતનો મક્કમ વલણ જણાવ્યો. ભારત આ સંદર્ભમાં શક્ય તેટલું યોગદાન આપવા તેમજ યુક્રેન સાથે દ્વિપક્ષીય સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.