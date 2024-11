PM મોદી અક્ષય કુમારને મળ્યા, પૂછ્યું- કેમ છો ભાઈ ?

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને અભિનેતા અક્ષય કુમાર શનિવારે એક કાર્યક્રમ દરમિયાન મળ્યા હતા. PM એ અક્ષય સાથે હાથ મિલાવ્યા અને પૂછ્યું, ‘કેમ છો ભાઈ.’ બંનેએ એકબીજાની ખબર-અંતર પૂછ્યા હતા. આ મુલાકાત એક મીડિયા હાઉસના એક કાર્યક્રમ દરમિયાન થઈ હતી.

Got an opportunity to listen to our PM @narendramodi ji give an inspirational talk about new India’s growth story at the HT Leadership Summit #HTLS2024 pic.twitter.com/QainOTW3Ad

— Akshay Kumar (@akshaykumar) November 16, 2024