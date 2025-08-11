કપિલ શર્માને મળેલી ધમકી બાદ મુંબઈ પોલીસે કોમેડિયનની સુરક્ષા વધારી

મુંબઈ પોલીસના વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ પુષ્ટિ આપી છે કે કોમેડિયન અને અભિનેતા કપિલ શર્માની સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે. કેનેડામાં તાજેતરમાં તેમના કાફેમાં થયેલા ગોળીબાર બાદ આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે. છેલ્લા એક મહિનામાં તેમના કાફે પર બે વાર ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો છે. ગેંગસ્ટર લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગ તરફથી ગોળીબારની ઘટનાઓ અને તેમને મળેલી ધમકીઓ બાદ, પોલીસ હવે એલર્ટ મોડમાં આવી ગઈ છે. જોકે, ગોલ્ડી ધિલ્લોન અને લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા આ ગોળીબારની જવાબદારી લીધી છે.
કપિલ શર્માના કાફે પર બે વાર ગોળીબાર થયો હતો
કેનેડાના સરેમાં સ્થિત કપિલ શર્માના નવા કેપ્સ કાફેને ગયા શુક્રવારે ફરીથી નિશાન બનાવવામાં આવ્યું હતું. જુલાઈ પછી આ બીજો હુમલો છે. સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા એક વીડિયોમાં હુમલાખોરો તરફથી લગભગ 25 રાઉન્ડ ફાયરિંગના અવાજો સંભળાયા હતા. વીડિયોમાં એક વ્યક્તિ એવું પણ કહેતો સંભળાયો હતો કે,’અમે ટાર્ગેટને ફોન કર્યો હતો, પરંતુ તેણે રિંગ સાંભળી ન હતી, તેથી આ પગલું ભરવું પડ્યું. આગામી કાર્યવાહી મુંબઈમાં થઈ શકે છે.’
કપિલના કાફે પર પહેલો હુમલો ક્યારે થયો હતો?
કાફે પર પહેલો હુમલો 10 જુલાઈના રોજ થયો હતો, જ્યારે કેટલાક કર્મચારીઓ અંદર હાજર હતા. તે સમયે પણ ગોળીબારમાં કોઈને ઈજા થઈ ન હતી, પરંતુ કાફેની બારીઓ પર 10 થી વધુ ગોળીઓના નિશાન જોવા મળ્યા હતા અને બારીનો કાચ તૂટી ગયો હતો. મુંબઈ પોલીસે આ સંજોગોને ગંભીરતાથી લીધા છે અને કપિલ શર્માની સુરક્ષાનું સ્તર વધારી દીધું છે. પોલીસ સૂત્રો કહે છે કે આ મામલો વિદેશમાં બનેલી ઘટનાઓ સુધી મર્યાદિત નથી, કારણ કે ધમકી સ્પષ્ટપણે ભારતમાં પણ સંભવિત હુમલા તરફ ઈશારો કરી રહી છે. કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે સંબંધિત સુરક્ષા એજન્સીઓ પણ આ બાબત પર નજર રાખી રહી છે.
કપિલ શર્માનું કાફે 5 જુલાઈના રોજ ખુલ્યું હતું, ત્યારબાદ ખાલિસ્તાની આતંકવાદીઓએ તેને નિશાન બનાવ્યું હતું. ખુલ્યા પછી કાફે વિશે ઘણી ચર્ચા થઈ હતી. તેના આંતરિક ભાગોએ લોકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. અભિનેતાની પત્ની ગિન્ની આ કાફે ચલાવતી હતી. આ ઘટના પછી કપિલ અને તેની ટીમનું એક નિવેદન બહાર આવ્યું, જેમાં તેમણે કહ્યું કે તેઓ ખૂબ જ આઘાતમાં છે અને આવા કૃત્યોથી ડરશે નહીં પરંતુ હિંમતભેર તેનો સામનો કરશે. કેનેડિયન પોલીસે પણ આ કેસમાં કાર્યવાહી કરી હતી અને કપિલે તેમનો આભાર માન્યો હતો.