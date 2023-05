જમ્મુ-કાશ્મીરના પૂંછમાં BSFનું વાહન ખીણમાં ખાબક્તા એક જવાનનું મોત, 6 ઈજાગ્રસ્ત

જમ્મુ-કાશ્મીરના પૂંછમાં રવિવારે એક વાહન રસ્તા પરથી લપસીને ઊંડી ખીણમાં પડી ગયું હતું. આ અકસ્માતમાં બોર્ડર સિક્યોરિટી ફોર્સ (BSF)ના એક જવાનનું મોત થયું હતું. જ્યારે છ જવાન ઘાયલ થયા છે. જેમાંથી ચારની હાલત ગંભીર છે. અધિકારીએ જણાવ્યું કે, આ અકસ્માત મેંધરના બાલનોઈ વિસ્તારમાં થયો હતો. પહાડી રોડ પર આંધળા વળાંક પર બીએસએફના વાહનના ચાલકે કાબૂ ગુમાવ્યો હતો.

Jammu and Kashmir | One BSF jawan was killed and six others were injured when a BSF vehicle they were travelling in met with an accident in the Mankote sector of Poonch district: BSF pic.twitter.com/iRJHwxzwSO

