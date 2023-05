‘નમસ્તે વિવાદ’ પર પાકિસ્તાનમાં હંગામો, બિલાવલે બદલ્યો ટ્વિટર પ્રોફાઇલ ફોટો

પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રી બિલાવલ ભુટ્ટો ઝરદારી એસસીઓની બેઠકમાં ભાગ લેવા ગુરુવારે ભારત આવ્યા હતા. શુક્રવારે SCOની બેઠક યોજાઈ હતી. આ દરમિયાન ભારતના વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકર અને પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રી બિલાવત ભુટ્ટો ઝરદારીએ એકબીજાને દૂરથી શુભેચ્છા પાઠવી હતી. આ અંગે પાકિસ્તાનમાં હોબાળો મચી ગયો છે.

ઈમરાન ખાન અને તેમની પાર્ટીના નેતા બિલાવલ ભુટ્ટો અને વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફ પર ઉગ્ર નિશાન સાધ્યું. પીટીઆઈ નેતાઓએ કહ્યું કે બિલાવલ ભુટ્ટો અપમાનિત થયા બાદ ભારતથી આવ્યા હતા. ભારતીય વિદેશ મંત્રીએ તેમની સાથે હાથ પણ મિલાવ્યો ન હતો પરંતુ દૂરથી જ તેમનું અભિવાદન કર્યું હતું. પરંતુ બિલાવલે પણ એવું જ કર્યું. પીટીઆઈના નેતાઓએ તેને શરમજનક ગણાવ્યું હતું.

બિલાવલે ટ્વિટર પ્રોફાઈલ ફોટો બદલ્યો

પાકિસ્તાનમાં વધી રહેલા આ વિવાદને જોઈને બિલાવલે ટ્વિટર પર પોતાનો પ્રોફાઈલ ફોટો બદલી નાખ્યો. તેના પર તેણે નમસ્તેની તસવીર પોસ્ટ કરી છે. કૃપા કરીને જણાવો કે એવું નથી કે જયશંકરે આ ફક્ત બિલાવલ સાથે કર્યું હતું. ભારતીય વિદેશ મંત્રીએ તમામ દેશોના વિદેશ મંત્રીઓને દૂરથી શુભેચ્છા પાઠવી હતી. તે દરમિયાન તેણે કોઈની સાથે હાથ મિલાવ્યો ન હતો.

બિલાવલના ‘નમસ્તે વિવાદ’ પર હોબાળો

બિલાવલે પોતે આ વાત સ્વીકારી અને કહ્યું કે તેણે પાકિસ્તાન સાથે પણ એવું જ કર્યું જે તેણે બધા સાથે કર્યું. તેણે અમારી સાથે ગેરવર્તન કર્યું નથી. પરંતુ પાકિસ્તાનના કેટલાક નેતાઓનું કહેવું છે કે એસ જયશંકરે બિલાવલ સાથે નહીં પરંતુ અન્ય દેશોના મંત્રીઓ સાથે હાથ મિલાવ્યા હતા.

The real story is in this picture where Indian counterpart & host doesn’t put his hand out to shake Bilawal’s hand but does Namaste as does Bilawal. Signalling is important in diplomacy esp when both are hostile States & this was Bilawal signalling appeasement! Shameful! https://t.co/jtH8ZEXC6z pic.twitter.com/e3qDvslDGN



પીટીઆઈ નેતા શિરીન મજારીએ આ વાત કહી

પાકિસ્તાનના પૂર્વ માનવાધિકાર મંત્રી અને પીટીઆઈ નેતા શિરીન મજારીએ કહ્યું કે SCOની યજમાની કરી રહેલા દેશના વિદેશ મંત્રીએ બિલાવલ સાથે હાથ મિલાવ્યા નથી. તેણે દૂરથી અભિવાદન કર્યું. મજારીએ કહ્યું કે આ તસવીર સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે કૂટનીતિમાં સંકેતોનું મહત્વ છે. તેમણે કહ્યું કે જ્યારે બંને દેશ એકબીજાના દુશ્મન હોય ત્યારે તે વધુ વધે છે.

ભારતમાં બિલાવલનું અપમાન થયું – ઈમરાન

બીજી તરફ ઈમરાન ખાને બિલાવલ પર નિશાન સાધતા કહ્યું કે બિલાવલ સાથે જે વ્યવહાર થયો તેનાથી વધુ શરમજનક શું હોઈ શકે. બેઠક દરમિયાન ભારતીય વિદેશ મંત્રીનું વર્તન કેવું હતું. અપમાન કર્યા બાદ તે ત્યાંથી આવ્યો હતો.

It is deeply troubling how the PTI tried to generate a controversy around Pakistan’s participation in the SCO’s meeting in India. It shouldn’t be surprising though as Imran Niazi has had no qualms about imperiling the country’s vital foreign policy interests in the past too. This…

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) May 6, 2023