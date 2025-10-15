જેસલમેરમાં મુસાફરોથી ભરેલી બસમાં આગ લાગી, 20ના મોત

રાજસ્થાનના જેસલમેર જિલ્લામાં મંગળવારે એક મોટો અકસ્માત થયો. જેસલમેરથી જોધપુર જતી એક ખાનગી બસમાં યુદ્ધ સંગ્રહાલય પાસે આગ લાગી. બસ રસ્તા પર ભીષણ રીતે સળગી ગઈ, જેના કારણે અંદરના મુસાફરોમાં ગભરાટ ફેલાયો. બસમાં 57 મુસાફરો હતા. આ અકસ્માતમાં અત્યાર સુધીમાં 20 મુસાફરોના મોત થયા છે. ઘણા લોકો ગંભીર રીતે દાઝી ગયા હતા અને તેમને જવાહર હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. ઘણા લોકોની હાલત ગંભીર હોવાથી તેમને જોધપુર રિફર કરવામાં આવ્યા હતા. મુખ્યમંત્રી ભજન લાલ શર્માએ અકસ્માત પર દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું અને ઘાયલોને યોગ્ય સારવાર આપવાનો આદેશ આપ્યો.
जैसलमेर में हुए बस हादसे की घटना अत्यंत दुखद है। मौके पर पहुंचकर प्रशासनिक एवं सैन्य अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। इस दुर्घटना में जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।
— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) October 14, 2025
57 મુસાફરો સવાર હતા
જણાવ્યું છે કે બસ જેસલમેરથી જોધપુર જઈ રહી હતી. બસ યુદ્ધ સંગ્રહાલય પાસે પહોંચતા જ બસમાંથી અચાનક ધુમાડો નીકળવા લાગ્યો અને તે ઝડપથી આગમાં ભડકી ગઈ. અકસ્માત સમયે 57 મુસાફરો સવાર હતા. આગ લાગ્યા પછી, કેટલાક મુસાફરો બારીઓ અને દરવાજામાંથી બહાર નીકળી ગયા, પરંતુ અન્ય લોકો ફસાયેલા રહ્યા અને આગમાં ફસાઈ ગયા. અકસ્માતની જાણ રાહદારીઓએ તાત્કાલિક પોલીસ અને ફાયર બ્રિગેડને કરી.
માહિતી મળતા જ પોલીસ અને ફાયર બ્રિગેડની ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ. ફાયર બ્રિગેડની ટીમે પહેલા બસમાં લાગેલી આગ ઓલવી, ત્યારબાદ ત્રણ એમ્બ્યુલન્સની મદદથી અંદરથી બળી ગયેલા મુસાફરોને જવાહર હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યા. એવું જાણવા મળ્યું છે કે આશરે 30 દાઝી ગયેલા મુસાફરોને જવાહર હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. જેમાંથી 20 લોકોના મોત થયા હતા. બાકીના લોકો સારવાર હેઠળ છે, તેમની હાલત ગંભીર છે. કેટલાકને જોધપુર રિફર કરવામાં આવ્યા છે.