બિહાર ચૂંટણી: ભાજપે ઉમેદવારોની પહેલી યાદી જાહેર કરી

ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) એ 2025 બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી માટે ઉમેદવારોની પહેલી યાદી જાહેર કરી છે. પહેલી યાદીમાં નવ મહિલાઓ સહિત 71 ઉમેદવારોના નામનો સમાવેશ થાય છે. પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતાઓએ પટનામાં એક પત્રકાર પરિષદમાં ઉમેદવારોના નામની ઔપચારિક જાહેરાત કરી. NDAના મુખ્ય ઘટક તરીકે, ભાજપ આ વખતે જનતા દળ (યુનાઇટેડ) અને અન્ય સાથી પક્ષો સાથે જોડાણ કરીને ચૂંટણી લડશે. NDAમાં બેઠકોની વહેંચણી વ્યવસ્થા હેઠળ, ભાજપ 101 બેઠકો પર ચૂંટણી લડશે.
भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव 2025 के लिए निम्नलिखित नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। (1/2) pic.twitter.com/ykVM5tVevY
भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव 2025 के लिए निम्नलिखित नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। (2/2) pic.twitter.com/FSdq7jLbSx
