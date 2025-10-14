બિહાર ચૂંટણી: ભાજપે ઉમેદવારોની પહેલી યાદી જાહેર કરી

ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) એ 2025 બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી માટે ઉમેદવારોની પહેલી યાદી જાહેર કરી છે. પહેલી યાદીમાં નવ મહિલાઓ સહિત 71 ઉમેદવારોના નામનો સમાવેશ થાય છે. પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતાઓએ પટનામાં એક પત્રકાર પરિષદમાં ઉમેદવારોના નામની ઔપચારિક જાહેરાત કરી. NDAના મુખ્ય ઘટક તરીકે, ભાજપ આ વખતે જનતા દળ (યુનાઇટેડ) અને અન્ય સાથી પક્ષો સાથે જોડાણ કરીને ચૂંટણી લડશે. NDAમાં બેઠકોની વહેંચણી વ્યવસ્થા હેઠળ, ભાજપ 101 બેઠકો પર ચૂંટણી લડશે.

 

