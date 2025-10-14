કતાર એરવેઝની ફ્લાઇટનું અમદાવાદમાં ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ

દોહાથી હોંગકોંગ જતી કતાર એરવેઝની ફ્લાઇટ Qr816 એ મંગળવારે બપોરે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કર્યું. ફ્લાઇટ સવારે 9 વાગ્યે દોહાના હમાદ એરપોર્ટથી રવાના થઈ અને બપોરે 2:40 વાગ્યે અમદાવાદના સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર લેન્ડ થઈ.
એરપોર્ટ અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે હવામાં ટેકનિકલ સમસ્યાને કારણે સાવચેતીના પગલા તરીકે ફ્લાઇટને અમદાવાદ ડાયવર્ટ કરવામાં આવી હતી. અધિકારીએ જણાવ્યું કે વિમાન સુરક્ષિત રીતે ઉતર્યું. ફ્લાઇટ ફરી શરૂ કરવાનો નિર્ણય સંપૂર્ણ તપાસ પછી જ લેવામાં આવશે.
કટોકટી જાહેર કરાઈ
એરપોર્ટ પ્રવક્તાના જણાવ્યા અનુસાર, સલામત ઉતરાણ સુનિશ્ચિત કરવા માટે બપોરે 2:12 વાગ્યે ફ્લાઇટ માટે સંપૂર્ણ કટોકટી જાહેર કરવામાં આવી હતી. લેન્ડિંગ પછી કટોકટી હટાવી લેવામાં આવી હતી. પ્રવક્તાએ જણાવ્યું કે સામાન્ય એરપોર્ટ કામગીરી પ્રભાવિત થઈ નથી.