14મી માર્ચે દિલ્હીના રામલીલા મેદાનમાં મહાપંચાયત યોજાશે

યુનાઈટેડ કિસાન મોરચાએ 26મી ફેબ્રુઆરીએ ટ્રેક્ટર માર્ચ કાઢવાની અને 14મી માર્ચે દિલ્હીના રામલીલા મેદાનમાં મહાપંચાયત યોજવાની જાહેરાત કરી છે. સંયુક્ત કિસાન મોરચા દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ખેડૂતોના આંદોલનને લઈને એક સંકલન સમિતિની રચના કરવામાં આવશે. સમિતિમાં એવા સભ્યો હશે જેઓ અગાઉ આંદોલન લડી ચૂક્યા છે. 6 સભ્યોની કમિટી બનાવવામાં આવી હતી. જોગીન્દર ઉગ્રહાન, બલબીર રાજેવાલ, દર્શનપાલ, હનાન મોલા, રામિન્દર જીત પટિયાલા સમિતિના સભ્યો હશે.

‘VIDEO | Here is what farmer leader Rakesh Tikait said on the next course of action for the farmer’s protests.

“From tomorrow, there will be demonstrations every day. On February 26, tractors will stand on the national highway and state highway leading to Delhi.” pic.twitter.com/HWtZL1UxrB

— Press Trust of India (@PTI_News) February 22, 2024