IPL 2024નું શેડ્યૂલ જાહેર કરાયું, 22 માર્ચથી થશે પ્રારંભ

ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2024નું શેડ્યૂલ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, IPL 22 માર્ચથી શરૂ થશે. પ્રથમ મેચ ચેન્નાઈમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વચ્ચે રમાશે. ગુરુવારે 21 મેચોનું શેડ્યૂલ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, લોકસભા ચૂંટણીને કારણે બાકીની મેચોનું શેડ્યૂલ પછીથી જાહેર કરવામાં આવશે. IPL શુક્રવારથી શરૂ થશે, જ્યારે ડબલ હેડર મેચ શનિવાર અને રવિવારે જ રમાશે. હાલમાં, 22 માર્ચથી 7 એપ્રિલ સુધીનું શેડ્યૂલ બહાર પાડવામાં આવ્યું છે, જે દરમિયાન કુલ 4 ડબલ હેડર હશે. આ વખતે દિલ્હી કેપિટલ્સ ટીમ વિશાખાપટ્ટનમમાં બે મેચ રમશે, જે તેનું હોમ ગ્રાઉન્ડ હશે. જો આઈપીએલના સમયની વાત કરીએ તો સાંજની મેચો સાંજે 7.30 વાગ્યે શરૂ થશે જ્યારે બપોરની મેચો 3.30 વાગ્યે શરૂ થશે.

During the two-week period, 21 matches will be played across 10 cities, with each team playing a minimum of three matches and a maximum of five.

Schedule for first two weeks of #TATAIPL 2024 announced.

The wait is over 🥳

𝙎𝘾𝙃𝙀𝘿𝙐𝙇𝙀 for the first 2⃣1⃣ matches of #TATAIPL 2024 is out!

Which fixture are you looking forward to the most 🤔 pic.twitter.com/HFIyVUZFbo

— IndianPremierLeague (@IPL) February 22, 2024