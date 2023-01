‘દિલ્હીમાં ચૂંટાયેલી સરકારને 2 કરોડ લોકો માટે કામ કરવા દો..’, કેજરીવાલે એલજીને લખ્યો પત્ર

દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અને આમ આદમી પાર્ટીના વડા અરવિંદ કેજરીવાલે દિલ્હીના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર (LG) પર નિશાન સાધ્યું છે. કેજરીવાલે ઉપરાજ્યપાલને 10 નોમિનેટેડ કાઉન્સિલરો અંગે સવાલ કર્યા અને તેમને પત્ર લખ્યો. તેમણે ભાજપના પ્રોટેમ સ્પીકરની નિમણૂક પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. સાથે જ તેમણે લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર પર ભાજપની તરફેણમાં કામ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો.

"Unconstitutional" Kejriwal slams BJP over ruckus during Delhi Mayoral polls

દિલ્હીમાં મેયરની ચૂંટણી બાબતે કેજરીવાલે કહ્યું, “દિલ્હીમાં ચૂંટાયેલી સરકારને 2 કરોડ લોકો માટે કામ કરવા દો. બંધારણને મજબૂત કરવા માટે કામ કરો. કેજરીવાલે કહ્યું કે સિનિયર-મોસ્ટ કાઉન્સિલરને પ્રોટેમ સ્પીકર બનાવવામાં આવે છે, જ્યારે આ કિસ્સામાં પણ એલજી એ ભાજપના કાઉન્સિલરને પ્રોટેમ સ્પીકર બનાવવાનું કામ કર્યું છે.

Delhi Mayor Polls | Amid chaos & clash between AAP, BJP councillors, MCD house adjourned before the commencement of voting for mayor elections. pic.twitter.com/9DwrROvzKw

— ANI (@ANI) January 6, 2023