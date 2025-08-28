ગણેશ ભગવાનને બાપ્પા અને મોર્યા કેમ કહેવાય છે? જાણો એની રસપ્રદ કથા

ગણેશ ચતુર્થીનો તહેવાર સમગ્ર ભારતમાં ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસથી ગણેશ ઉત્સવ શરૂ થાય છે અને લોકો ગણપતિ બાપ્પાનું પૂર્ણ ભક્તિભાવથી સ્વાગત કરે છે. ઉપરાંત, તેઓ નિયમિતપણે પૂજા અને આરતી કરે છે. તે જ સમયે, ગણેશજીના ગુણગાન કરતી વખતે આપણે ઘણીવાર ગણપતિ બાપ્પા મોર્યા કહીએ છીએ. આ કહેવા પાછળ ઘણી રસપ્રદ વાર્તાઓ છુપાયેલી છે. પણ શું તમને ખબર છે કે ભગવાન ગણેશને બાપ્પા અને મોર્યા કેમ કહેવામાં આવે છે?

(Photo: IANS)

ગણેશ ભગવાનને બાપ્પા અને મોર્યા કહેવા પાછળ મહારાષ્ટ્રના ચિંચવાડ ગામની એક વાર્તા છે. આ પાછળની રસપ્રદ વાર્તા એ છે કે લગભગ 600 વર્ષ પહેલાં, મહારાષ્ટ્રના ચિંચવાડ ગામમાં ભગવાન ગણેશના એક ભક્ત રહેતા હતા. તેઓ મોર્યા ગોસાવીના નામથી જાણીતા હતા. એવું માનવામાં આવે છે કે મોર્યા ગોસાવી ગણપતિજીના અવતાર હતા અને તેમનો જન્મ 1375 ઈ.સ.માં થયો હતો. તેમના પિતા વામન ભટ્ટ અને માતા પાર્વતી પણ ભગવાન ગણેશના ભક્ત હતા. માનવામાં આવે છે કે ગણેશજી તેમની ભક્તિથી પ્રસન્ન થયા હતા અને તેમને તેમના ઘરે જન્મ લેવાનો આશીર્વાદ આપ્યો હતો.

ગણેશજી મોર્યાના સ્વપ્નમાં આવ્યા

એવું કહેવાય છે કે બાળપણથી જ મોર્યા ગોસાવી ભગવાન ગણેશની ભક્તિમાં ડૂબેલા હતા અને ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે તેઓ ચિંચવાડથી 95 કિલોમીટર ચાલીને મયુરેશ્વર મંદિરમાં દર્શન કરવા જતા હતા. તમને જણાવી દઈએ કે ભગવાન ગણેશનું વાહન મયુર એટલે કે મોર છે, તેથી તેમને મયુરેશ્વર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. મોર્યા 117 વર્ષ સુધી સતત આ વિધિ કરતા હતા. જ્યારે તેઓ વૃદ્ધ થયા, ત્યારે તેમના માટે મયુરેશ્વર મંદિરમાં જવું ખૂબ મુશ્કેલ બન્યું. આવી સ્થિતિમાં, એક દિવસ ભગવાન ગણેશ તેમના સ્વપ્નમાં દેખાયા અને તેમણે કહ્યું કે હવે તમારે મંદિરમાં જવાની જરૂર નથી. કાલે, જ્યારે તમે સ્નાન કરીને તળાવમાંથી બહાર આવશો, ત્યારે તમે મને તમારી સામે જોશો. આ સ્વપ્ન બીજા દિવસે સાચું પડ્યું અને તળાવમાંથી બહાર આવતાં તેમને તેમની નજીક ગણેશની એક નાની મૂર્તિ મળી જે તેમણે સ્વપ્નમાં જોયેલી હતી તેના જેવી જ હતી.

ચિંચવાડ અને મયુરેશ્વર મંદિર સાથે જોડાયેલી માન્યતા

મોર્યાએ ચિંચવાડમાં જ ભગવાન ગણેશની મૂર્તિ સ્થાપિત કરી અને ધીમે ધીમે તે સ્થળ દૂર દૂર સુધી ભક્તોમાં પ્રખ્યાત બન્યું. આનાથી ભક્તો અને ભગવાન વચ્ચેનું અંતર ઓછું થયું. ત્યારથી લોકોએ ગણપતિ બાપ્પા મોર્યાનો જાપ કરવાનું શરૂ કર્યું. એવું માનવામાં આવે છે કે ચિંચવાડમાં હાજર ભગવાન ગણેશની મૂર્તિ ભગવાન મયુરેશ્વરનો એક ભાગ છે. આવી સ્થિતિમાં, દર વર્ષે મયુરેશ્વર મંદિરમાં તેમના ભાગોને જોડવા માટે પાલખી લઈ જવામાં આવે છે.

