ઝારખંડ વિધાનસભામાં શિબુ સોરેનને ભારત રત્ન આપવાનો પ્રસ્તાવ પસાર

દિશોમ ગુરુ શિબુ સોરેનને ભારત રત્ન આપવાનો પ્રસ્તાવ ગુરુવારે ચોમાસુ સત્રના છેલ્લા દિવસે વિધાનસભામાં સર્વાનુમતે પસાર કરવામાં આવ્યો હતો. ઝારખંડ સરકારના સમાજ કલ્યાણ મંત્રી દીપક બિરુઆએ ગૃહમાં શિબુ સોરેનને ભારત રત્ન આપવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે શિબુ સોરેને પોતાનું આખું જીવન ઝારખંડ ચળવળમાં સમર્પિત કર્યું. તેમના સંઘર્ષે એક નવું રાજ્ય અને નવી ઓળખ આપી. મંત્રીએ કહ્યું કે તેમનું 4 ઓગસ્ટના રોજ અવસાન થયું. હું પ્રસ્તાવ મૂકું છું કે તેમને ભારત રત્ન આપવાનો પ્રસ્તાવ કેન્દ્રને મોકલવામાં આવે.
ભારત રત્નના પ્રસ્તાવ પર બોલતા, વિપક્ષના નેતા બાબુલાલ મરાંડીએ કહ્યું કે અમે ઠરાવ સાથે છીએ. તેમણે માંગ કરી કે ઝારખંડ ચળવળના પ્રણેતા અને ઝારખંડ ચળવળના પાયાના મારંગ ગોમકે જયપાલ સિંહ મુંડા અને વિનોદ બિહારી મહતોના નામ ઉમેરવા જોઈએ. તે જ સમયે, સંસદીય બાબતોના મંત્રી રાધા કૃષ્ણ કિશોરે સૂચન કર્યું કે પ્રસ્તાવમાં એ ઉમેરવું જોઈએ કે ભારતની સ્વતંત્રતામાં આદિવાસી સમાજનું મૂલ્યવાન યોગદાન છે. પરંતુ આજ સુધી આદિવાસી સમાજના કોઈ પણ આંદોલનકારી, રાજકારણી, બૌદ્ધિકને ભારત રત્ન મળ્યો નથી. આવી સ્થિતિમાં, એ ઉમેરવું જોઈએ કે શિબુ સોરેનને ભારત રત્ન આપવો જોઈએ. રવિન્દ્રનાથ મહતોએ ગૃહ સમક્ષ પ્રસ્તાવ મૂક્યો. તે સર્વાનુમતે પસાર થયો.