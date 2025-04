IPL 2025 : વરસાદના પગલે કોલકાતા અને પંજાબ વચ્ચેની મેચ રદ્દ

IPL 2025 માં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ અને પંજાબ કિંગ્સ વચ્ચેની મેચ કોઈ પરિણામ વિના રદ કરવામાં આવી હતી. કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે શનિવારે 26 એપ્રિલના રોજ રમાયેલી આ મેચમાં પંજાબ કિંગ્સે શાનદાર બેટિંગ કરી અને યજમાન નાઈટ રાઇડર્સ સામે મોટો સ્કોર બનાવ્યો. પરંતુ કોલકાતાની ઇનિંગ શરૂ થતાં જ વરસાદ શરૂ થયો અને લગભગ દોઢ કલાક રાહ જોયા બાદ અમ્પાયરોએ આખરે મેચ રદ કરવાનો નિર્ણય લીધો. આ સિઝનમાં પહેલી વાર કોઈ મેચ રદ કરવામાં આવી છે. આ પરિણામથી કોલકાતા માટે મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ છે.

