પહલગામ આતંકવાદી હુમલાની તપાસ NIA કરશે

કેન્દ્ર સરકારે જમ્મુ અને કાશ્મીરના પહલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલાની તપાસ રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA) ને સોંપી દીધી છે. ગૃહ મંત્રાલય (MHA) એ આ સંદર્ભમાં એક સત્તાવાર સૂચના જારી કરી છે. હવે NIA આ મામલે ઔપચારિક રીતે કેસ નોંધશે અને વિગતવાર તપાસ કરશે.

#BREAKING: The Ministry of Home Affairs has handed over the investigation of the terrorist attack in J&K’s Pahalgam to the National Investigation Agency (NIA) pic.twitter.com/3TAsC5vK6p

— IANS (@ians_india) April 26, 2025