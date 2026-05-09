કેરલમમાં કોંગ્રેસની જીત બાદ CM પદ માટે ખેંચતાણ

કેરલમ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસના નેતૃત્વ હેઠળના યુનાઈટેડ ડેમોક્રેટિક ફ્રન્ટ (UDF) એ ભવ્ય વિજય મેળવ્યો છે, પરંતુ હવે મુખ્યમંત્રી પદ માટે કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડ સમક્ષ મોટી ધર્મસંકટની સ્થિતિ ઉભી થઈ છે. આ ગૂંચ ઉકેલવા માટે શનિવારે દિલ્હીમાં કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને રાહુલ ગાંધી વચ્ચે ૩ કલાકથી વધુ સમય સુધી મેરેથોન બેઠક યોજાઈ હતી.

ત્રણ પક્ષો અને ત્રણ મજબૂત દાવેદારો

UDF ગઠબંધનને જનતાએ સ્પષ્ટ બહુમતી આપી છે, પરંતુ ગઠબંધનના ત્રણેય મુખ્ય પક્ષો મુખ્યમંત્રી પદ માટે પોતપોતાના નેતાઓની પેરવી કરી રહ્યા છે. કોંગ્રેસના પોતાના નેતાઓ ઉપરાંત, CPI(M) અને કેરલમ કોંગ્રેસ પણ આ પદ માટે ઈચ્છુક છે. પક્ષમાં આંતરિક અસંતોષ ન ફેલાય તે હેતુથી હાઈકમાન્ડ અત્યંત સાવધાનીપૂર્વક આગળ વધી રહ્યું છે.

હાઈકમાન્ડને સોંપાયો આખરી અધિકાર

દિલ્હીમાં યોજાયેલી આ બેઠકમાં કેરલમના વરિષ્ઠ નેતાઓ રમેશ ચેન્નીથલા, વી. ડી. સતીશન અને કેરલ કોંગ્રેસ યુનિટના પ્રમુખ સની જોસેફ પણ હાજર રહ્યા હતા. બેઠક બાદ AICC ના જનરલ સેક્રેટરી દીપા દાસમુનશીએ જણાવ્યું હતું કે, કેરલમના તમામ નવ-નિયુક્ત ધારાસભ્યોએ એક પ્રસ્તાવ પસાર કર્યો છે, જેમાં મુખ્યમંત્રીની પસંદગીનો આખરી નિર્ણય લેવાની સત્તા મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને રાહુલ ગાંધીને સોંપવામાં આવી છે.

કેરલમમાં નવી સરકાર રચવા માટે ૨૩ મે છેલ્લી તારીખ છે. જો આ સમય સુધીમાં મુખ્યમંત્રીના નામ પર મહોર નહીં લાગે તો રાજ્યપાલ દ્વારા બંધારણીય પ્રક્રિયા મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવી શકે છે. દીપા દાસમુનશીએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે કે ‘ખૂબ જ જલ્દી’ મુખ્યમંત્રીના નામની જાહેરાત કરવામાં આવશે. હાલમાં ખડગે અને રાહુલ ગાંધી તમામ પક્ષોના હિતોને ધ્યાનમાં રાખીને યોગ્ય ચહેરાની શોધમાં છે.

