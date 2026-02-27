નિર્દોષ જાહેર થતાં જ કેજરીવાલે ભાજપ પર કર્યા આકરા પ્રહાર

નવી દિલ્હી: રાજધાનીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલને ‘લિકરગેટ’ કેસમાં કોર્ટે ક્લીન ચિટ આપી છે. ત્યાર બાદ પહેલી પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કેજરીવાલે ભાજપ, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ગૃહ મંત્રી અમિત શાહ પર સીધો હુમલો કર્યો છે. આરોપ લગાવ્યો છે કે તેઓ આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ને નષ્ટ કરવાનું કાવતરું ઘડી રહ્યા છે.કેજરીવાલે એવી પણ માંગ કરી કે આ બંનેએ મને અને AAP નેતાઓને ખોટા કેસમાં ફસાવવા બદલ દિલ્હીના લોકોની માફી માંગવી જોઈએ. સાથે જ કેન્દ્રને “જનતાના મૂડ અને ગુસ્સાને માપવા” માટે નવી વિધાનસભા ચૂંટણીઓ કરાવવાનો પડકાર ફેંક્યો.
કેજરીવાલે, નજીકના સાથીઓ અને મનીષ સિસોદિયા, સંજય સિંહ અને અન્ય AAPના ટોચના કાર્યકરો સાથે, કાયદાના શાસનને જાળવી રાખવા અને “ભારે પ્રતિકૂળતાના સમયમાં ધૈર્ય બતાવવા” બદલ ન્યાયાધીશો અને કાનૂની સમુદાયનો પણ આભાર માન્યો. પ્રેસને માહિતી આપી હતી કે તેમનો પક્ષ ટૂંક સમયમાં તેમની સામેના ED કેસને પડકારવા માટે ઉચ્ચ અદાલતોમાં જશે. કારણ કે રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટ દ્વારા CBI કેસ ફગાવી દેવાને કારણે આ કેસમાં કોઈ વાંધો નથી.
પાર્ટી કાર્યાલયમાં મીડિયાને સંબોધતા, AAP વડાએ કહ્યું કે તેમને, સિસોદિયા અને અન્ય AAP નેતાઓને ખોટા, બનાવટી અને સંપૂર્ણપણે બોગસ કેસમાં ફસાવવામાં આવ્યા હતા, જે કાનૂની તપાસનો સામનો કરી શક્યા નહીં અને તેથી ટ્રાયલના તબક્કે જ તેઓ નિષ્ફળ ગયા.“કોર્ટે કહ્યું કે કેસમાં ટ્રાયલ શરૂ કરવા માટે પૂરતા પુરાવા અને સામગ્રી નથી. 600 પાનાના આદેશમાં, કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે કોઈ પણ અનિશ્ચિત શબ્દોમાં, કોઈ પણ ટ્રાયલ થઈ શકે નહીં કારણ કે તેને આગળ વધારવા માટે પૂરતો આધાર અને પુરાવા નથી.”
કેન્દ્ર પર આકરા પ્રહારો કરતા કેજરીવાલે કહ્યું “આ તેમનું સૌથી ભયંકર અને દુષ્ટ કાવતરું હતું.” તેમણે કેન્દ્ર પર છેલ્લાં ચાર વર્ષથી CBI અને ED જેવી કેન્દ્રીય એજન્સીઓનો ઉપયોગ કરીને હેરાન કરવાનો આરોપ પણ લગાવ્યો. AAP નેતાએ, પ્રામાણિકતા અને પ્રામાણિકતાના ઉચ્ચ ધોરણોના શપથ લેતા, કહ્યું કે તેમણે જીવનમાં આદર સિવાય બીજું કંઈ કમાયું નથી, અને રાજકીય લાભ માટે ભાજપ દ્વારા તેમને દુર્ભાવનાપૂર્ણ રીતે નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા.
તેમણે કહ્યું કે કેન્દ્રએ, સત્તાની લાલસામાં, તેમના પક્ષના પાંચ ટોચના નેતાઓને જેલમાં મોકલ્યા અને ઉમેર્યું, “આજનો કોર્ટનો નિર્ણય એ હકીકતોને સ્પષ્ટ અને નિશ્ચિતપણે સ્થાપિત કરે છે કે કેજરીવાલ અને AAPના કાર્યકરો, જેમાં મનીષ સિસોદિયા, સંજય સિંહ અને અન્યનો સમાવેશ થાય છે, ‘કટ્ટર ઈમાનદાર’ છે.” કેજરીવાલે વડા પ્રધાનને ચૂંટણી પડકાર ફેંકતા કહ્યું કે જો તમે આજે મતદાન કરાવશો, તો તમને તમારા દ્વેષ અને દ્વેષપૂર્ણ શાસનથી ઉદ્ભવતો જનતાનો રોષ જોવા મળશે. “તમને 10થી વધુ બેઠકો નહીં મળે,” કેજરીવાલે ભાજપ માટે ચૂંટણી હારની આગાહી કરતા કહ્યું. કેજરીવાલ અને તેમના સહયોગીઓને ક્લીનચીટ આપવામાં કોંગ્રેસને કાવતરું જોવાના પ્રશ્નોના જવાબમાં, તેમણે પૂછ્યું કે રાહુલ ગાંધી કે રોબર્ટ વાડ્રા સહિત કોઈ કોંગ્રેસી નેતા જેલમાં કેમ ગયા નથી.