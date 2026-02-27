ગાંધીનગરમાં સેમિકન્ડક્ટર કોન્ફરન્સ-૨૦૨૬નું આયોજન

ગાંધીનગર: રાજ્ય સરકાર આગામી ૧ અને ૨ માર્ચના રોજ રાજધાનીમાં સેમિકન્ડક્ટર કોન્ફરન્સ-૨૦૨૬નું આયોજન કરશે. રાજ્ય આશરે ૧.૨૪ લાખ કરોડ રૂપિયાના સેમિકન્ડક્ટર પ્રોજેક્ટ્સને આગળ ધપાવશે અને ભારતની ચિપ-નિર્માણ મહત્વાકાંક્ષાઓમાં મુખ્ય ઉત્પાદન આધાર તરીકે સ્થાન મેળવશે.
એક પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા, રાજ્યના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયાએ જણાવ્યું હતું કે આ કોન્ફરન્સ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ભારતને વૈશ્વિક સેમિકન્ડક્ટર હબ બનાવવાના વ્યાપક ઉદ્દેશ્યનો એક ભાગ છે. તેમણે કહ્યું કે કોવિડ-૧૯ રોગચાળા દરમિયાન વૈશ્વિક પુરવઠા શૃંખલાઓમાં વિક્ષેપ, ખાસ કરીને સેમિકન્ડક્ટર ઉત્પાદનમાં, વિશ્વભરના ઉદ્યોગોને ગંભીર અસર કરી હતી અને સ્થાનિક ચિપ ઉત્પાદનના વ્યૂહાત્મક મહત્વ પર ભાર મૂક્યો હતો. “તે પડકારને તક તરીકે ધ્યાનમાં લેતા, વડા પ્રધાને દેશને સેમિકન્ડક્ટર હબ બનાવવાનો નિર્ણય લીધો. પરિણામે, આજે દેશ સેમિકન્ડક્ટર અને પાંચમી પેઢીના સ્માર્ટ ઉત્પાદનમાં અગ્રેસર છે,” મોઢવાડિયાએ કહ્યું.
તેમણે ગયા અઠવાડિયે નવી દિલ્હીમાં પ્રધાનમંત્રીના નેતૃત્વ હેઠળ યોજાયેલી ઇન્ડિયા એઆઈ ઇમ્પેક્ટ સમિટ-૨૦૨૬નો ઉલ્લેખ કર્યો હતો, જ્યાં લગભગ ૮૮ દેશોએ કૃત્રિમ બુદ્ધિમત્તાના નૈતિક ઉપયોગ પર સંયુક્ત ઘોષણાપત્ર બહાર પાડ્યું હતું. તેમણે કહ્યું, “ગુજરાત સેમિકન્ડક્ટર ઉત્પાદન માટે રાષ્ટ્રીય કેન્દ્ર તરીકે ઉભરી રહ્યું છે, જે હાલમાં વિકાસ હેઠળ મોટા પાયે રોકાણો દ્વારા સમર્થિત છે”.
બે દિવસીય આ પરિષદમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, કેન્દ્રીય માહિતી અને ટેકનોલોજી મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી હાજરી આપશે. મોઢવાડિયાએ જણાવ્યું હતું કે આ કાર્યક્રમ રાજ્યના મુખ્ય સેમિકન્ડક્ટર પ્લેટફોર્મ તરીકે આયોજિત કરવામાં આવી રહ્યો છે, જે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મૂલ્ય શૃંખલામાં વૈશ્વિક અને સ્થાનિક ભાગીદારોને એકસાથે લાવશે. તેમણે કહ્યું કે આ પહેલ ગુજરાતને મેમરી પેકેજિંગ અને અદ્યતન સેમિકન્ડક્ટર ઉત્પાદન માટે કેન્દ્ર તરીકે સ્થાપિત કરવામાં મદદ કરશે, ભારતના ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉત્પાદન અને વ્યૂહાત્મક ટેકનોલોજી આધારને મજબૂત બનાવશે.
આ પરિષદનો હેતુ લાંબા ગાળાના ઇકોસિસ્ટમ વિકાસને ટેકો આપવા માટે ઉચ્ચ-ટેકનોલોજી ચિપ ઉત્પાદકો, સપ્લાય ચેઇન ભાગીદારો અને સ્થાનિક ઉદ્યોગો વચ્ચે સહયોગને સરળ બનાવવાનો છે. મંત્રીના જણાવ્યા મુજબ, ત્રીજી આવૃત્તિ 2024 અને 2025ના કાર્યક્રમોના વેગ પર આધારિત છે, જેમાં ફેબ્સ, ફાઉન્ડ્રી, સાધનો અને સામગ્રી સપ્લાયર્સ અને ડિઝાઇન ઇકોસિસ્ટમ ભાગીદારો સહિતના હિસ્સેદારોને એકત્ર કરવામાં આવ્યા હતા. ઉદ્યોગ પ્રતિનિધિઓ, વિદેશી સંસ્થાઓ, સંશોધકો, રોકાણકારો અને વિદ્યાર્થીઓ સહિત આઠથી વધુ દેશોમાંથી અત્યાર સુધીમાં 2,500 થી વધુ નોંધણીઓ પ્રાપ્ત થઈ છે. મુખ્ય રોકાણકારોમાં ટાટા ઇલેક્ટ્રોનિક્સના ડૉ. રણધીર ઠાકુર, માઇક્રોન ટેકનોલોજીના સંજય મેહરોત્રા, સીજી પાવર એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સોલ્યુશન્સના જી. સી. ચતુર્વેદી, કેન્સ સેમિકોનના રમેશ કન્નન અને SEMI ના પ્રમુખ અને ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ અજય મનોચાનો સમાવેશ થાય છે.
મોઢવાડિયાએ જણાવ્યું હતું કે આ કાર્યક્રમ દરમિયાન ગુજરાતના સેમિકન્ડક્ટર અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ક્ષેત્રમાં નવા રોકાણો અને કૌશલ્ય વિકાસ પહેલ સંબંધિત જાહેરાતોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ કાર્યક્રમમાં ધોલેરા અને સાણંદ જેવા હબમાં આગામી પેઢીના સેમિકન્ડક્ટર, લોજિસ્ટિક્સ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, GIFT IFSC દ્વારા સેમિકન્ડક્ટર ફાઇનાન્સિંગ, સંશોધન અને કાર્યબળ વિકાસ અને પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ ઉત્પાદનથી લઈને ઘટક સપ્લાય ચેઇન સુધી ભારતના ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇકોસિસ્ટમને મજબૂત બનાવવા પર પેનલ ચર્ચાઓ શામેલ હશે.
તાઇવાન અને જાપાન સાથે દેશ-કેન્દ્રિત રાઉન્ડટેબલ, માઇક્રોન ઇકોસિસ્ટમ રાઉન્ડટેબલ, અને વર્કફોર્સ ડેવલપમેન્ટ પર ‘સિલિકોનથી વિદ્યાર્થીઓ સુધી’ શીર્ષક ધરાવતું સત્ર પણ સુનિશ્ચિત થયેલ છે. ઔપચારિક સત્રોની સાથે વરિષ્ઠ ઉદ્યોગ નેતાઓ અને સરકારી અધિકારીઓ વચ્ચે પસંદગીની એક-થી-એક બેઠકો યોજાશે. 2 માર્ચે, પ્રતિનિધિઓ ધોલેરા સેમિકોન સિટીની મુલાકાત લેશે, જ્યાં ટાટા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે બેઠકોનું આયોજન છે. સહભાગીઓને સેમિકન્ડક્ટર-સંબંધિત વિકાસને ટેકો આપતા પ્લગ-એન્ડ-પ્લે ઔદ્યોગિક માળખાકીય સુવિધાઓ, ઉપયોગિતાઓ અને લોજિસ્ટિક્સ તૈયારીઓ વિશે માહિતી આપવામાં આવશે. આ કોન્ફરન્સને SEMI, JETRO, KOTRA, ધ ઇન્ડિયા સેમિકન્ડક્ટર મિશન, ELCINA, IESA, ICEA, MEDEPC અને ઇન્વેસ્ટ ઇન્ડિયા સહિત આંતરરાષ્ટ્રીય અને રાષ્ટ્રીય જ્ઞાન ભાગીદારો દ્વારા સમર્થન આપવામાં આવી રહ્યું છે. JETROના યુ યોશિદા, KOTRAના કિમ અને TECC ના હોમર ચાંગ સહિતના અધિકારીઓ હાજરી આપે તેવી અપેક્ષા છે.