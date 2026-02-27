VIDEO: લગ્ન બાદ વિજય-રશ્મિકાની પહેલી ઝલક જોઈ લો

ઉદયપુરની સુંદર વાદીઓમાં લગ્ન કર્યા પછી ફિલ્મ જગતના સૌથી ચર્ચિત નવદંપતી વિજય દેવરકોંડા અને રશ્મિકા મંદાના પહેલી વાર જાહેરમાં સાથે દેખાયા. તેઓએ મીડિયાને પતિ-પત્ની તરીકે આવકાર આપ્યો. બંને સ્ટાર્સ અતિ ખુશ અને ઉત્સાહિત દેખાતા હતા. શુક્રવારે, તેમના લગ્નના બીજા દિવસે “પાવર કપલ” ઉદયપુર એરપોર્ટ પર જોવા મળ્યું, જ્યાંથી તેઓ પોતાનું નવું જીવન શરૂ કરવા માટે હૈદરાબાદ પાછા ફર્યા. તેઓ એકદમ સુંદર લાગતા હતા, અને ચાહકો તેમને જોવા માટે વધુ ઉત્સાહિત છે.
એરપોર્ટ પર સાદગી અને પ્રેમનું મિશ્રણ સ્પષ્ટ દેખાયું
આ કપલ એરપોર્ટ પર પહોંચતાની સાથે જ ત્યાં હાજર પાપારાઝી અને ચાહકો ખૂબ જ ખુશ થઈ ગયા. વિજય અને રશ્મિકાએ તેમનો પહેલો જાહેર દેખાવ સરળ છતાં પ્રભાવશાળી રાખ્યો. તેઓ હાથ પકડીને એરપોર્ટ તરફ ચાલતા જોવા મળ્યા, અને તેમના લગ્નનો આનંદ અને ખુશી તેમના ચહેરા પર સ્પષ્ટ દેખાઈ રહી હતી. તેમણે પાપારાઝીનું સ્મિત સાથે સ્વાગત કર્યું, તેમની સાદગીએ ફરી એકવાર ચાહકોના દિલ જીતી લીધા. બંને મોટા સ્મિત સાથે આગળ આવ્યા, ત્યારબાદ અભિનેત્રીએ ફ્લાઈંગ કિસ કરી અને પછી હાથ જોડીને અભિવાદન કર્યું. રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડા વાતચીતમાં ખોવાયેલા જોવા મળ્યા.
રશ્મિકા મંદાનાએ પરંપરાગત લાલ ભારતીય સૂટ પહેર્યો હતો, જેમાં તે ખૂબ જ સુંદર દેખાતી હતી. તેણીએ સિંદૂર લગાવ્યું હતું અને તેના ચહેરા પર લગ્નનો હરખ અને ચમક હતી. આ દરમિયાન વિજય દેવરકોન્ડા તેના સ્ટાઇલિશ ઇન્ડો-વેસ્ટર્ન પોશાકમાં હેન્ડસમ અને ક્લાસી દેખાતા હતા. સોશિયલ મીડિયા પર ચાહકો તેમને પર્ફેક્ટ કપલ કહી રહ્યા છે, તેમના હાથમાં પવિત્ર દોરો બાંધેલો પણ દેખાયો.
ઉદયપુરમાં શાહી લગ્ન યોજાયા
વિજય દેવેરાકોંડા અને રશ્મિકા મંદાનાએ ગુરુવાર, 26 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ ઉદયપુરના વૈભવી ITC ગ્રાન્ડ મેમેન્ટોસમાં લગ્ન કર્યા. આ સમારોહ ખાનગી હતો, જેમાં ફક્ત પરિવારના સભ્યો અને ફિલ્મ ઉદ્યોગના કેટલાક નજીકના મિત્રો જ હાજર રહ્યા હતા. હવે જ્યારે આ કપલ ઘરે પરત ફર્યું છે, ત્યારે સોશિયલ મીડિયા પર ચાહકો તેમના લગ્નના ફોટા અને વિડિઓઝની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.