કૌશલ્ય – ધ સ્કિલ યુનિવર્સિટીના પ્રથમ દીક્ષાંત સમારોહ યોજાયો

ગાંધીનગર: આર્સેલરમિત્તલ નિપ્પોન સ્ટીલ ઇન્ડિયા (AM/NS India) આજે પોતાના કર્મચારીઓ અને તાલીમાર્થીઓએ મેળવેલી પદવીની ઉજવણી કરી રહ્યુ છે. આ વિદ્યાર્થીઓએ ગુજરાત સરકારની કૌશલ્ય – ધ સ્કિલ યુનિવર્સિટીના પ્રથમ દીક્ષાંત સમારોહમાં ડિગ્રી અને ડિપ્લોમા પ્રાપ્ત કર્યા છે.AM/NS Indiaના કર્મચારીઓ અને તાલીમાર્થીઓનો દીક્ષાંત સમારોહ અનેક પ્રતિષ્ઠિત મહેમાનોની હાજરીમાં ઉજવાયો હતો. સમારોહના મુખ્ય અતિથિ તરીકે રાજ્ય સરકારના મંત્રી બલવંતસિંહ હાજર રહ્યા. સમારોહની અધ્યક્ષતા IAS ઓફિસર અને કૌશલ્ય – ધ સ્કિલ યુનિવર્સિટીના અધ્યક્ષ પંકજ જોષીએ કરી હતી.

AM/NS Indiaના એકેડેમી ફોર સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ થકી પ્રશિક્ષિત આ વિદ્યાર્થીઓની હાજરી કંપનીના વર્ક ઈન્ટિગ્રેટેડ લર્નિંગ પ્રોગ્રામ્સ (WILPs)ની સફળતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે, જે ઉદ્યોગ માટે કાર્યબળ તૈયાર કરવામાં સહાયરૂપ છે. કુલ 184 AM/NS Indiaના કર્મચારીઓ અને કંપનીની એકેડમી ફોર સ્કીલ ડેવલપમેન્ટમાંથી તાલીમ પ્રાપ્ત કરનારા તાલીમાર્થીઓએ કૌશલ્ય – ધ સ્કિલ યુનિવર્સિટી (KSU) પાસેથી પોતાની પદવી પ્રાપ્ત કરી છે.

  • બેચલર ડિગ્રી સ્ટીલ ટેકનોલોજીમાં: 107 સ્નાતક
  • બેચલર ડિગ્રી ગ્રીન અને રિન્યુએબલ એનર્જીમાં: 36 સ્નાતક
  • પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિપ્લોમા સ્ટીલ ટેકનોલોજીમાં: 41 સ્નાતકોત્તર વિદ્યાર્થીઓ

આ ત્રણેય કોર્સનો અભ્યાસક્રમ હજીરા, ગુજરાત સ્થિત AM/NS Indiaની એકેડેમી ફોર સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ દ્વારા ખાસ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે અને સંચાલન પણ થાય છે, જે શિક્ષણ અને ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર વચ્ચેના સફળ સહકારનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે.

પંકજ જોષીએ આ પ્રસંગે જણાવ્યું હતું કે, “કૌશલ્ય યુનિવર્સિટી જેવા પ્રયત્નો દ્વારા યુવાનોને વધુ રોજગાર યોગ્ય બનાવવાનો અમારો હેતુ છે. અમે AM/NS Indiaને અભિનંદન આપીએ છીએ કે તેમણે ઉદ્યોગોને ધ્યાનમાં રાખી અનોખી તાલીમ પહેલ શરૂ કરી છે, જેના પરિણામે આજે 184 કુશળ કર્મચારીઓ સફળતાપૂર્વક પદવી પ્રાપ્ત કરી શક્યા છે.”

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR