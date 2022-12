કર્ણાટક ચૂંટણી 2023: અમિત શાહે કર્ણાટકમાં કોંગ્રેસ-JDS પર સાધ્યું નિશાન

કર્ણાટક: કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે શુક્રવારે 30 ડિસેમ્બરે કર્ણાટકના માંડ્યામાં એક જાહેર સભાને સંબોધિત કરતી વખતે આવતા વર્ષે યોજાનારી વિધાનસભા ચૂંટણી માટે બ્યુગલ વગાડ્યું છે. આ દરમિયાન તેમણે કોંગ્રેસ અને JDS પર નિશાન સાધતા તેમને ભ્રષ્ટ અને ‘પારિવારિક’ પાર્ટીઓ ગણાવી હતી.

During the Siddaramaiah government, cases against 1700 PFI cadres were taken back. But the BJP govt banned PFI and put those associated with it behind bars: Union Home Minister Amit Shah at a public meeting in Mandya, Karnataka, today pic.twitter.com/VeYJvejOtK

કર્ણાટકના માંડ્યામાં જનસભાને સંબોધતા અમિત શાહે કહ્યું કે મેં આ જિલ્લામાંથી 2018ની ચૂંટણીની શરૂઆત કરી હતી. અહીંથી મુઠ્ઠીભર અનાજ મંગાવીને ભાજપે કોંગ્રેસના શાસનમાં અન્યાય થયેલા ખેડૂતોને ન્યાય અપાવવાના શપથ લીધા હતા. કર્ણાટકની જનતાએ અમને સૌથી મોટી પાર્ટી બનાવીને સરકાર બનાવવાની તક આપી.

કર્ણાટક બન્યું ATM- શાહ

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ વધુમાં કહ્યું કે અમે જેડીએસ અને કોંગ્રેસનું શાસન જોયું છે. કોંગ્રેસના શાસનમાં, કર્ણાટક દિલ્હી માટે એટીએમ બને છે અને જેડીએસ શાસન હેઠળ, કર્ણાટક એક પરિવાર માટે એટીએમ બને છે. બંનેએ હંમેશા ભ્રષ્ટાચાર દ્વારા આ જમીનના વિકાસને અવરોધ્યો છે. તમને જણાવી દઈએ કે તાજેતરમાં કોંગ્રેસે સીએમ બસવરાજ બોમાઈ પર ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ લગાવતા રાજ્યમાં PayCM અભિયાન શરૂ કર્યું હતું. દરમિયાન અમિત શાહે કોંગ્રેસને ATM ગણાવી છે.

Karnataka | After Independence, farmers demanded a separate Ministry of Cooperatives. If work had been done on this, the condition of farmers would be different today. PM Modi paved way for development of farmers by creating Ministry of Cooperatives: Union HM Amit Shah in Mandya pic.twitter.com/OQguVI7r1C

— ANI (@ANI) December 30, 2022