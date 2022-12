‘આપકી મા મેરી…’, CM મમતા બેનર્જીએ કાર્યક્રમમાં હીરાબેનના નિધન પર PM મોદી સાથે વાત કરી

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેમની માતા હીરાબેનના અવસાન પછી પણ હાવડા અને ન્યૂ જલપાઈગુડીને જોડતી વંદે ભારત એક્સપ્રેસને લીલી ઝંડી બતાવી હતી. આ કાર્યક્રમમાં પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી પણ હાજર રહ્યા હતા. આ દરમિયાન તેમણે કહ્યું કે પીએમ મોદી, આજનો કાર્યક્રમ ટૂંકો રાખો કારણ કે આજનો દિવસ તમારા માટે ખૂબ જ દુઃખદ દિવસ છે. હું ખુશ છું કે તમે મારા દ્વારા મૂકેલા શિલાન્યાસનું ઉદ્ઘાટન કરી રહ્યા છો.

Respected PM, today it's a sad day and great loss to you. I pray to god,may god give you strength. I convey my gratitude to you that you were supposed to come to West Bengal but because of demise of your mother you couldn't come but joined virtually:West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/F7xT9L0tpX

