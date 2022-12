ઉઝબેકિસ્તાન કફ સિરપ મૃત્યુ: આરોપી ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની સામે કડક કાર્યવાહી!

ભારતીય કફ સિરપ ઉઝબેકિસ્તાનમાં બાળકોના મોતનો દાવો કરી રહી છે. કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય આ સમગ્ર મામલામાં પોતાની નજર રાખી રહ્યું છે. સ્વાસ્થ્ય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ શુક્રવારે ટ્વિટર દ્વારા આ મામલે પોતાનો પ્રતિભાવ આપ્યો હતો.

Syrup deaths in Uzbekistan | All manufacturing activities of Marion Biotech, in Noida, stopped in view of reports of contamination in cough syrup Dok1 Max, says Union Health minister Mansukh Mandaviya pic.twitter.com/ADeQqNx1cS

તેમણે કહ્યું કે, ખાંસીની દવા ડોક-1 મેક્સમાં અયોગ્યતાના અહેવાલને ધ્યાનમાં રાખીને આરોગ્ય વિભાગની ટીમે 29 ડિસેમ્બરની રાતથી મેરિયન બાયોટેકની તમામ દવાઓનું ઉત્પાદન બંધ કરી દીધું છે. આ મામલે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે. તમને જણાવી દઈએ કે ઉઝબેકિસ્તાનમાં કથિત રીતે કફની દવાના કારણે 18 બાળકોના મોત બાદ નોઈડાની કંપની મેરિયન બાયોટેક પર સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. ઉઝબેકિસ્તાનના આ દાવા બાદ ભારત સરકાર (ભારત સરકાર) એલર્ટ થઈ ગઈ છે. કેન્દ્ર સરકારે ઉઝબેકિસ્તાનમાં બાળકોના મોતને ભારતીય કફ સિરપ સાથે જોડીને મૃત્યુઆંકનો રિપોર્ટ માંગ્યો છે.

Following inspection by @CDSCO_INDIA_INF team in view of reports of contamination in cough syrup Dok1 Max, all manufacturing activities of Marion Biotech at NOIDA unit have been stopped yesterday night, while further investigation is ongoing.

— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) December 30, 2022