જીત બાદ જેમિમાહની સ્પીચ થઈ VIRAL: બસ હવે એક મેચ બાકી…

મુંબઈ: વુમન્સ વર્લ્ડ કપ 2025ની ફાઇનલમાં ભારત અને સાઉથ આફ્રિકા વચ્ચે 2 નવેમ્બરે ટક્કર થવાની છે. આ મુકાબલો નવી મુંબઈના ડી. વાય. પાટીલ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. આ તે જ સ્ટેડિયમ છે, જ્યાં ભારતીય ટીમે સેમિફાઈનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને રેકોર્ડ રનચેઝ કરીને 5 વિકેટે હરાવ્યું હતું.સેમિફાઈનલમાં 7 વખતની વર્લ્ડ ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવ્યા પછી જેમિમાહ રોડ્રિગ્ઝ ખૂબ જ ઇમોશનલ થઈ ગઈ હતી. મેચ જીત્યા પછી તે મેદાન પર રડવા લાગી. આ ઉપરાંત તે ‘પ્લેયર ઑફ ધ મેચ’નો ખિતાબ લેતી વખતે પણ તે ખૂબ રડતી હતી. ત્યારબાદ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં પણ તેણે ચિંતા, પોતાના ફોર્મ અને ટીમમાંથી ડ્રોપ થવા પર વાત કરી.
હવે જેમિમાહનો એક વધુ નવો વીડિયો BCCIએ શેર કર્યો છે. જેમાં પહેલા મહિલા ટીમના ફીલ્ડિંગ કોચ મુનીશ બાલીએ ટીમને સંબોધિત કરી અને પછી જેમિમાહ બોલી. જેમિમાહને આ દરમિયાન તેની શાનદાર ફિલ્ડિંગ માટે મેડલ પણ આપ્યો.
Player of the match ✅
Fielder of the match ✅
🎥 𝐃𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐫𝐨𝐨𝐦 𝐁𝐓𝐒 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐉𝐞𝐦𝐢𝐦𝐚𝐡 𝐑𝐨𝐝𝐫𝐢𝐠𝐮𝐞𝐬 celebrating unseen moments and team spirit 💙
Get your #CWC25 tickets 🎟 now: https://t.co/vGzkkgwXt4 #WomenInBlue | #INDvAUS | @JemiRodrigues pic.twitter.com/9cDzPl2nKQ
— BCCI Women (@BCCIWomen) October 31, 2025
મુનીશે આ વિડિયોમાં રેણુકા ઠાકુરના વખાણ કર્યા. તેમણે કહ્યું કે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે તેણે 10 વખત બોલ રોક્યો. તો શ્રી ચારણીના કૉટ એન્ડ બોલ્ડના પણ તેમણે વખાણ કર્યા. ક્રાંતિ ગૌડે જે રીતે મેદાનમાં ડાઇવ લગાવી, તેનાથી પણ ફિલ્ડિંગ કોચ ખુશ દેખાયા.