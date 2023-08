જશ્ન-એ-આઝાદી… લાલ કિલ્લા પરથી PM મોદીનું 10મું સંબોધન

સરફરોશીની ઈચ્છા હવે આપણા હૃદયમાં છે, ચાલો જોઈએ કે તે કેટલી મજબૂત છે, હત્યારો હાથોમાં છે… ભારત માતાના બહાદુર સપૂતોએ આઝાદી માટે ન જાણે કેટલા ઉગ્ર નારાઓ અને ગીતો સાથે બલિદાન આપ્યું હતું. આ બલિદાનના આધારે આપણે 15 ઓગસ્ટ 1947ના રોજ અંગ્રેજોની ગુલામીમાંથી આઝાદી મેળવી. ફરી એકવાર આ શહીદોને યાદ કરવાનો પવિત્ર તહેવાર આવ્યો છે. આખો દેશ સ્વતંત્રતા દિવસના રંગોમાં રંગાઈ ગયો છે. દિલ્હીના ઐતિહાસિક લાલ કિલ્લા પર યોજાનારી 77માં સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણીની તૈયારીઓ પણ પૂર્ણ કરી લેવામાં આવી છે. જ્યાં મંગળવારે (15 ઓગસ્ટ) PM મોદી તિરંગો ફરકાવશે અને રાષ્ટ્રને સંબોધિત કરશે.

