સ્વતંત્રતા દિવસ 2023: PM મોદીએ લાલ કિલ્લા પર ફરકાવ્યો રાષ્ટ્ર ધ્વજ

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 77માં સ્વતંત્રતા દિવસના અવસર પર લાલ કિલ્લાની પ્રાચી પરથી સતત 10મી વખત ત્રિરંગો ફરકાવ્યો. પીએમના ધ્વજવંદન પછી તરત જ વાયુસેનાના હેલિકોપ્ટરોએ લાલ કિલ્લા પર ફૂલોની વર્ષા કરી હતી. આ પછી પીએમ મોદીનું સંબોધન લાલ કિલ્લાની પ્રાચી પરથી શરૂ થયું. પીએમ મોદીએ કહ્યું, દેશની આઝાદીની લડાઈમાં યોગદાન આપનારાઓને હું નમન કરું છું. PM મોદીએ કહ્યું કે, વિશ્વની સૌથી મોટી લોકશાહી અને હવે વસ્તીની દ્રષ્ટિએ અગ્રેસર દેશ આજે સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી કરી રહ્યો છે. મારા પરિવારના 140 કરોડ સભ્યો વતી હું ભારતના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં યોગદાન આપનારા તમામ બહાદુરોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરું છું.

#WATCH | IAF helicopter showers flower petals after flag hoisting by PM Modi at Red Fort on the 77th Independence Day pic.twitter.com/XzDWx1CqPZ

