ઇરાને ઇઝરાયેલ પર કર્યો હુમલોઃ તેલ અવિવમાં ભારે નુકસાન

નવી દિલ્હીઃ ઇઝરાયલના હુમલા બાદ ઈરાની હુમલા આશરે 1.30 વાગ્યે શરૂ થયા હતા. પહેલા તબક્કામાં અનેક વ્યૂહાત્મક ઇઝરાયેલી સ્થાનોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યાં હતાં. ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશન ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC)એ આ ઓપરેશનની પુષ્ટિ 24 કલાકથી પણ ઓછા સમયમાં કરી હતી. ઇરાને ઇઝરાયેલમાં બે વારમાં આશરે 150 બેલેસ્ટિક મિસાઇલોથી પ્રહાર કર્યો હતો. આ હુમલામાં ઇઝરાયેલનાં અનેક શહેરોમાં ધડાકા થયા અને તેલ અવિવમાં ભારે નુકસાનના અહેવાલ છે.

ઈરાને પણ ઇઝરાયલ પર મિસાઈલથી હુમલા શરૂ કર્યા છે. આ હુમલામાં અત્યાર સુધીમાં એક વ્યક્તિનું મોત જ્યારે અનેક લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયાની માહિતી મળી રહી છે. ઈરાને લગભગ 150 જેટલી મિસાઈલથી ઈઝરાયલને રાતભર હચમચાવી નાખ્યું હતું.

તહેરાન ટાઈમ્સના અહેવાલ અનુસાર ઈરાને ઇઝરાયલ પર 100થી વધુ મિસાઇલથી હુમલો કર્યો છે. ઈરાન દ્વારા આ હુમલાને ‘ઓપરેશન ટ્રુ પ્રોમિસ 3’ નામ આપવામાં આવ્યું છે. આ હુમલામાં અનેક લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હોવાના પ્રાથમિક અહેવાલ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે.

IRGSએ સત્તાવાર નિવેદન જાહેર કરી કહ્યું છે કે ઇઝરાયલે કરેલા હુમલાના જવાબમાં ઈરાને સશક્ત અને સટિક કાર્યવાહી કરી છે. ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર ખોમિનીએ સોશિયલ મિડિયા પર કહ્યું હતું કે ઈરાનના લોકો અમારી સાથે છે. ઈરાની સશસ્ત્ર દળો ઇઝરાયલ પર જીત હાંસલ કરશે.

Statement from the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC):

In response to the aggression and criminal assault carried out this morning by the savage, terrorist, and child-killing Zionist regime on areas within the Islamic Republic of Iran—resulting in the martyrdom of several… pic.twitter.com/CCFnOvvLSK

— Iran Military (@IRIran_Military) June 13, 2025