IPL 2023 FINAL : CSK vs GT મેચમાં વરસાદ વિલન બનશે?

IPL 2023 ની ટાઈટલ મેચ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે રવિવાર, 28 મેના રોજ રમાશે. આ મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. IPL 2023ની ફાઈનલ મેચ માટે ચાહકો ખૂબ જ ઉત્સાહિત દેખાઈ રહ્યા છે. પરંતુ ખરાબ હવામાન એટલે કે વરસાદ ચાહકોનો ઉત્સાહ બગાડી શકે છે. આ પહેલા અમદાવાદમાં ગુજરાત અને મુંબઈ વચ્ચે રમાયેલી બીજી ક્વોલિફાયર મેચમાં વરસાદનો અવરોધ સર્જાયો હતો, જેના કારણે ટોસ મોડો થયો હતો અને મેચ મોડી શરૂ થઈ હતી. આવી સ્થિતિમાં ફાઈનલ મેચમાં પણ વરસાદ રમતને બગાડી શકે છે.

કેવું રહેશે અમદાવાદનું હવામાન?

‘AccuWeather’ના અહેવાલ અનુસાર, IPL 2023 ફાઈનલના દિવસે 28 મે, રવિવારના રોજ વરસાદની 40 ટકા સંભાવના છે. આજે અમદાવાદમાં 2 કલાક વરસાદ પડી શકે છે. સાંજે વરસાદનું જોખમ વધશે. સૂર્યાસ્ત થતાં જ હળવા વરસાદની શક્યતા વધી જશે.

અને 50 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. આ સિવાય હવામાન વિભાગ દ્વારા શેર કરવામાં આવેલા ડેટા મુજબ આજે સાંજે વધારે વરસાદ નહીં થાય, પરંતુ કાળા વાદળો આવી શકે છે. હવે એ જોવાનું રસપ્રદ રહેશે કે ચાહકોને આખી મેચ જોવા મળે છે કે પછી વરસાદ મેચમાં ખલેલ પહોંચાડે છે.

