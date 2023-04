IPL 2023 : ચેન્નાઈએ કોલકાતાને 49 રનથી હરાવ્યું

IPL 2023ની 33મી મેચમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સને 49 રનથી હરાવ્યું. ટોસ હાર્યા બાદ પ્રથમ બેટિંગ કરતા ચેન્નાઈએ 20 ઓવરમાં ચાર વિકેટ ગુમાવીને 235 રન બનાવ્યા હતા. અજિંક્ય રહાણેએ 29 બોલમાં 71 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી હતી. આ સિવાય શિવમ દુબેએ 21 બોલમાં 50 રન અને ડેવોન કોનવેએ 40 બોલમાં 56 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં કોલકાતાની ટીમ 20 ઓવરમાં આઠ વિકેટ ગુમાવીને 186 રન બનાવી શકી હતી. જેસન રોયે 26 બોલમાં સૌથી વધુ 61 રન બનાવ્યા હતા. આ સાથે જ રિંકુ સિંહે 33 બોલમાં 53 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી હતી.

